Strach i lačnost po ziscích. Burziáni v březnu zažili divokou jízdu

Americké akciové indexy zažily v březnu 2025 nejhorší denní propady od roku 2022 a nálada na trzích spadla na úroveň extrémního strachu. V tomto článku se podíváme na to, co se v březnu dělo na akciových trzích, kdo byli vítězové a poražení prvního kvartálu, proč zlato láme rekordy a jaké další příběhy psal trh v uplynulém měsíci.

Investorům v březnu povolily nervy

Březen byl hezkou ukázkou toho, co umí s akciovými trhy udělat nálada investorů.

V pondělí 10. března 2025 došlo k výplachu na amerických akciích, americký akciový index S&P 500 se jenom za pondělí propadl o 2,7 procenta. Americký technologický Nasdaq Composite se v jednom dni propadl dokonce o 4 procenta, což je nehorší denní propad od roku 2022.

Výplach nepřekvapivě způsobilo jedno z prohlášení prezidenta Donalda Trumpa, tentokrát ohledně toho, zda se USA vyhnou recesi.

Pár březnových dní to vypadalo, že se trhy zotaví, protože americké akciové indexy část ztrát vymazaly. Poslední březnové dny ale americké akcie opět převážně klesaly.

Trhy nemají rády chaos a nepředvídatelnost, je ale dost možné, že s Donaldem Trumpem se chaos a nepředvídatelnost stane „new normal“.

Jak se říká na Wall Street v divočejších dobách: „Fasten your seatbelts and grab the popcorn, because this is gonna be a wild ride!.“ (V překladu: Připoutejte se a držte si popcorn, bude to divká jízda.) Zdá se, že nuda na trzích letos rozhodně nehrozí, tak se máme na co těšit.

Jak si v březnu vedl americký akciový index S&P 500?

Asi už tušíte, že březen nebyl pro americký akciový index S&P 500 dobrý měsíc: za březen index poklesl o 5,7 procenta a je tak na úrovních, na kterých byl v září 2024.

Jak si v březnu vedl americký akciový index S&P 500? Zdroj dat: TradingView

Jsou investoři opravdu tak nervózní?

Nervozitu a strach investorů na amerických akciových trzích potvrzuje i Fear and Greed index, který měří náladu investorů a který publikuje americký zpravodajský portál CNN.

Fear and Greed index je aktuálně na hodnotě 21, což značí extrémní strach na akciových trzích. Mimochodem strach tento index ukazuje už přes více než měsíc. Zatím to ale nevypadá, že by na obzoru bylo něco, co by mělo šanci zlepšit náladu investorů.

Pokud postupujete podle slavného citátu Warrena Buffetta: „Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful” (v překladu: Buďte bázliví, když jsou ostatní chamtiví, a buďte chamtiví, když jsou ostatní bázliví) a nakupujete při poklesech akcie do svého portfolia, připravte se pro jistotu na různé scénáře včetně těch hodně negativních: na trzích platí, že „akcie, která se propadla, se může propadnout ještě více“.

Loser kvartálu: Tesla a Elon Musk na zkrácený úvazek

Zapojení Elona Muska do americké politiky a exekutivy asi není třeba více komentovat. Investoři v jeho firmách ale chtějí výsledky, a ty se zejména v případě Tesly Muskovi moc nedaří dodat.

Když člověk pozoruje šíři jeho aktivit, tipuji, že čas, který Musk věnuje Tesle jakožto její CEO, odpovídá maximálně 0,2 úvazku. To není nic moc. Mít CEO na zkrácený úvazek by neprospělo žádné firmě a investoři dali svůj názor na výkon Muska razantně najevo: za první kvartál se akcie Tesly propadly z hodnot kolem 450 dolarů za akcii na hodnoty kolem 260 dolarů na akcii, což je pokles o více než 40 procent.

Jak je vidět na grafu níže, zdá se, že jízda na akciích Tesly, která následovala po zvolení Donalda Trumpa prezidentem, je u konce.

Divoká jízda na akciích Tesly Zdroj dat: TradingView

Vítěz kvartálu: německá zbrojovka Rheinmetall

Zcela jiný příběh se odehrává na akciích německé zbrojovky Rheinmetall AG, jejíž akcie se obchodují pod tickerem RHM.

Akcie Rheinmetall jenom za první kvartál roku 2025 vyrostly o více než 100 procent: na začátku roku 2025 se obchodovaly kolem 630 eur na akcii, současná cena se pohybuje kolem 1 320 eur na akcii.

Mimochodem akcie Rheinmetall rostou už od začátku války na Ukrajině v únoru 2022, tehdy se obchodovaly kolem 110 eur na akcii. Pokud byste akcie v únoru 2022 koupili, vydělali byste téměř 1 100 procent.

Vítěz kvartálu: německá zbrojovka Rheinmetall Zdroj dat: TradingView

Zlatu nejistota na trzích svědčí, a březen toho byl ukázkou

Je známo, že nejistota svědčí zlatu. Zlato v březnu dosáhlo nového historického rekordu a aktuálně se obchoduje kolem 3 140 dolarů za trojskou unci (jedna trojská unce má 31,1 gramu), od letošního roku zlato stouplo o 19 procent.

Za růstem zlata stojí rozkývaná geopolitická situace, nákupy investorů i masivní nákupy zlata ze strany centrálních bank z celého světa.

Zlatu nejistota na trzích svědčí Zdroj dat: TradingView

ČNB buduje zlatý poklad

Česká národní banka už nějakou dobu velmi aktivně nakupuje zlato do svých rezerv. Podle zpráv z ČNB měla v roce 2019 v zásobě pouhých 8 tun zlata, nejméně v historii. Po nástupu současného guvernéra Aleše Michla v roce 2022 však začala budovat nový zlatý poklad, jak to ČNB sama nazývá. Cílem je vlastnit do roku 2028 celkem 100 tun zlata.

V současnosti je ČNB již za polovinou tohoto plánu – ke konci února 2025 vlastnila již 54,5 tuny drahého kovu.

Ve svém nedávném newsletteru ČNB zveřejnila moc hezkou grafiku, jak si vede s nákupy zlata do rezerv.

ČNB buduje zlatý poklad ČNB, užito se svolením

Tip na čtení

U České národní banky ještě zůstaneme. V březnu ČNB zveřejnila moc hezky zpracované Desatero pro spotřebitele, které se týká investování do firemních dluhopisů.

Malé připomenutí k firemním dluhopisům: firemní dluhopis je cenný papír, prostřednictvím kterého si firmy půjčují od investorů peníze. Firma se zavazuje, že po předem stanovené době vrátí investorům zapůjčenou částku (jistinu), do doby vrácení jim zpravidla vyplácí dohodnuté úroky.

Když investujete do dluhopisu, půjčujete tedy peníze firmě, která dluhopis vydala. U firemních dluhopisů nemáte 100procentní jistotu, že vám firma peníze opravdu vrátí, i dobrá firma může zkrachovat, což se stalo v minulosti už mnohokrát.

Firemní dluhopisy se proto považují za rizikovější investice a je potřeba opravdu důkladně prověřovat, o jakou firmu a dluhopis se jedná. A právě toho, na co si dávat pozor, se týká desatero ČNB.

