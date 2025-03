Stanislav Šulc: Vyčkávací taktika ČNB má smysl, když vyčkávají všichni. Otázka je, jestli úroky ještě vůbec mohou klesat

Česká národní banka ponechala základní úrokové sazby beze změn. Měnová politika tak pokračuje v trendu, který trh očekával. Nicméně se dále snižuje pravděpodobnost, že se úroky v letošním roce dostanou ke třem procentům. Manévrovat tuzemský měnový koráb v nepředvídatelném moři hrozeb cel ze strany USA a očekávaných velkých výdajích Německa se stává čím dál složitějším.

Guvernér České národní banky Aleš Michl se v posledních dnech mohl hned dvakrát pochlubit prestižními oceněními pro centrální bankéře. Vysloužil si je tím, jak ČNB manévrovala měnovou politiku během extrémně náročných let 2022 a 2023 a navzdory tomu, že tuzemská inflace byla v té době dvouciferná, průšvihu v podobě inflace přesahující 20 procent se jí na rozdíl například od Maďarska povedlo vyvarovat. A snížení inflace do tolerančního pásma, a posléze dokonce na cílová dvě procenta se podařilo vlastně rychle.

Jenomže namísto pohodových let, kdy si členové bankovní rady budou moci oddychnout a postupně úroky snížit na nutné minimum, přichází další výzva. Globální ekonomika se v důsledku geopolitiky dostává do situace, která pro centrální bankéře bude stále hůře čitelná. A tak se není čemu divit, že čeští centrální bankéři zvolili vyčkávací taktiku, podobně jako celá řada dalších centrálních bank po celém světě včetně amerického Fedu.

Cla i ochota zbrojit

Nevypočitatelnost je nyní zkrátka obrovská. Zejména americký prezident Donald Trump vypouští jednu potenciální černou labuť za druhou. Tu hrozí uvalením cel, následně je odvolá, pak je náhle zavede, ale deset minut před začátkem účinnosti je odloží třeba o měsíc, aby tento odklad po týdnu dvou zase zrušil.

Být výrobcem čehokoli, co se v USA prodává, asi bych nevěděl, jak na to celé reagovat. Logicky se nabízí posílat zboží do Evropy, což by mohlo tlačit inflaci dále dolů.

Jenomže pak tu jsou ještě odvetná cla na americké zboží a touha Evropy masivně utrácet za zbrojení, a to včetně Německa, které dokonce mění Ústavu, aby mohlo v nadcházejících letech utratit půl bilionu eur. Pokud k tomu dojde, bude to představovat ohromný tlak na evropské výrobní kapacity a půjde velmi pravděpodobně o výrazný proinflační tlak.

Firmy si již mohou půjčovat

V takto nastaveném klimatu je opravdu asi nejlepší počkat si, jak se to celé bude vyvíjet dál. Vzhledem k tomu, že cílem ČNB je měnová stabilita, a že tuto v současnosti zatím ještě nic dramatického nenabourává, mají centrální bankéři právo si vzít pauzu. Zvláště pokud oni ve svých modelech nadále vidí zvýšenou inflaci ve službách.

Navíc je dobré připomenout, že sazby v tuto chvíli již jsou téměř na poloviční úrovni oproti nedávným vrcholům. Argument, že ČNB neochotou snižovat sazby rychleji podsekává růst, již tedy neplatí. Firmy si již mohou vesele půjčovat a řada sektorů může spoléhat i na levnější eurové úvěry. To vše však vzbuzuje otázku, kam až mohou úroky klesnout v aktuálním cyklu. Příliš hluboko pod tři procenta to téměř jistě nebude.

