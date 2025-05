Za 10 let ke 30 miliardám korun: INVESTIKA mění tvář investování v Česku

Když v roce 2015 vznikla INVESTIKA, investiční společnost, stála za ní jednoduchá, ale ambiciózní vize – učinit svět investic dostupnějším. Dnes slaví 10. výročí na trhu jakožto jedna z největších nebankovních investičních společností v České republice. Spravuje aktiva v celkové hodnotě přes 30 miliard korun a pomáhá chránit i zhodnocovat prostředky více než 100 000 investorů v Česku i na Slovensku.

U zrodu INVESTIKY stáli v roce 2015 bratři Petr a Jan Čížkovi spolu s Milanem Růžičkou. Od samého začátku bylo cílem INVESTIKY nabídnout srozumitelné a dostupné produkty a zároveň budovat investiční společnost, která si získá a dlouhodobě udrží důvěru investorů, partnerů i odborné veřejnosti.

„Sdílíme víru v hodnotu reálných aktiv. Cihly jsou pro většinu investorů srozumitelnější než papír – při aktivní správě nabízejí stabilitu, dlouhodobé zhodnocení nad úrovní inflace,“ říká Petr Čížek, předseda představenstva a spoluzakladatel INVESTIKY.

Spuštění realitního fondu bylo prvním krokem k naplnění vize, díky které se INVESTIKA postupně stala největším nebankovním retailovým realitním fondem v České republice i na Slovensku. Investovat lze už od 100 korun, což otevírá svět investic opravdu široké veřejnosti „Úspěch našeho fondu ukázal, že trh na takový přístup čekal. Zároveň nás těší, že naše investice jsou atraktivní také pro ženy – typický poměr našich investorů je 51 procent žen ku 49 procentům mužů,“ dodává Čížek.

Za uplynulou dekádu INVESTIKA zásadně přispěla k proměně pohledu na investování v Česku. Zatímco dříve bylo investování často vnímáno jako nedostupné a složité, dnes je i díky INVESTICE běžnou součástí finančního života široké veřejnosti. Klienti mohou jednoduše investovat do diverzifikovaného portfolia více než 50 nemovitostí s hodnotou majetku přesahující 23 miliard korun ve čtyřech evropských zemích – v České republice, Polsku, Chorvatsku a ve Španělsku.

Klíčové milníky na cestě INVESTIKY:

2015 – Založení společnosti a spuštění realitního fondu

2016 – První akvizice a spuštění klientského portálu Moje INVESTIKA

2017 – Překročení hranice 1 miliardy korun pod správou, regionální expanze

2018 – Otevření fondů pro kvalifikované investory, spuštění fondu DYNAMIKA

2019 – 5 miliard korun pod správou, akvizice Galerie Butovice

2020 – Stabilita a růst i během pandemie covidu-19

2021 – První zahraniční akvizice v Polsku, 50 000 klientů

2022 – Největší nebankovní retailový realitní fond v ČR a SR, spuštění fondu MONETIKA, vítězství MOLO Lipno Rezidence (Best of Realty 2022)

2023 – Dva nové fondy: EFEKTIKA a EUROMONETIKA

2024 – Zpřístupnění dlouhodobého investičního produktu (DIP), spuštění mobilní aplikace, mezinárodní uznání a ocenění Nejlepší retailový fond roku 2024 (The Prime Awards)

2025 – 30 miliard korun pod správou, 100 000 klientů, ocenění Investor roku a Investiční obchod roku (Baltic Real Estate Awards 2025)

INVESTIKA plánuje jít ještě dál

INVESTIKA, investiční společnost, a.s., se i nadále hlásí ke své filozofii důvěry, transparentnosti i partnerství a dlouhodobě staví na srozumitelnosti svých produktů. V příštích letech plánuje rozšířit nabídku fondů, dále posilovat svou přítomnost na evropských trzích a dosáhnout objemu spravovaných aktiv ve výši 100 miliard korun. „Naším cílem je být partnerem pro každého, kdo chce své finance chránit, zhodnocovat a spoluvytvářet budoucnost investování v Česku i Evropě,“ uzavírá předseda představenstva Petr Čížek.

Investování v kontextu současné ekonomiky: Pohled hlavního ekonoma

Ekonomické prostředí se za poslední dekádu výrazně proměnilo. Hlavní ekonom INVESTIKY Vít Hradil upozorňuje, že období vysoké inflace, demografických změn a energetické transformace klade na investory i firmy nové nároky.

„Inflace zůstává klíčovým faktorem, který ovlivňuje hodnotu úspor. Právě investice do reálných aktiv, jako jsou nemovitosti, pomáhají dlouhodobě chránit hodnotu peněz. Zároveň je nutné myslet na budoucnost – stárnutí populace a tlak na důchodový systém znamenají, že každý z nás by měl převzít odpovědnost za své finance a začít investovat co nejdříve,“ říká Vít Hradil.

Podle Hradila je také důležité, aby se česká ekonomika transformovala směrem k vyšší přidané hodnotě, inovacím a energetické efektivitě. „Jen tak si udržíme konkurenceschopnost v rychle se měnícím světě. Investování a finanční gramotnost budou hrát stále větší roli v životě každého z nás,“ dodává Hradil.

Důraz na edukaci a transparentnost

Vzdělávání veřejnosti a bourání mýtů o investování jsou nedílnou součástí mise INVESTIKY. Společnost pravidelně pořádá vzdělávací semináře, publikuje srozumitelné analýzy a nabízí klientům moderní digitální nástroje pro správu investic.

