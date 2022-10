Karin Šoóšová z J&T: Hysterie škodí. Úspěšní investoři ignorují krátkodobé výkyvy trhu

Akciové trhy za oceánem možná panikaří, zkušení investoři se ale záplavou červených čísel nenechávají rozhodit. Spíše přemýšlejí, jestli není vhodná doba k nákupu. Klid a jistý odstup se u investování vyplatí v každé situaci, píše ve svém komentáři expertka na kapitálové investice Karin Šoóšová z J&T.

Reklama

Jestli vám zprávy o propadech na trhu narušují klidný spánek, někde se stala chyba. Když vyloučíme alternativu, že problém je v přehnané konzumaci kofeinových nápojů, zbývají nám v zásadě dvě možnosti. Ta první, více pravděpodobná, je, že se zbytečně stresujete a postačí věnovat sledování vývoje finančního trhu méně pozornosti, být víc v klidu. To platí v případě, že máte domácí úkoly udělané správně a do rizikovějších aktiv, jako jsou třeba akcie a komodity, investujete jenom majetek, který v dohledné době nepotřebujete, nepředstavuje vaši krátkodobou krizovou rezervu a může tak být investován dlouhodobě v řádu několika let. Proč? No, protože investování chce čas.

Lukáš Kovanda: Americké akciové trhy panikaří. Ale ne kvůli válce Názory Wall Street je v panice. Oficiálně. V minulém týdnu se takzvaný „index strachu“, ukazatel VIX, dostával opakovaně do reverzního módu. Jeden obchodní den za druhým tedy burziány děsilo více to, co přijde záhy než to, co nastane za tři měsíce. Přitom běžně je tomu spíše naopak. Investoři jsou totiž zpravidla více nejistí stran toho, co je čeká ve vzdálenější budoucnosti, než co je na spadnutí hned teď. Pokud tedy burzy děsí více nejbližší budoucnost, je to cosi právě „inverzního“, cosi nepřirozeného – je to panika, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Jen málokdy nastane možnost druhá, a to že se o svoje úspory strachujete oprávněně. Třeba se blíží termín další splátky úvěru, a vy jste na radu souseda, který se „vyzná“, za odložené peníze nakoupili akcie firem, které jsou zrovna v nepřízni investorů? Inu, to by asi byla chyba! Nenapravíte jí ale tím, že v panice všechno prodáte, a ztrátu která do té doby byla jenom pomyslná nakonec zhmotníte.

I v takové situaci je potřeba vydechnout, zachovat klid a poradit se s odborníkem, investičním poradcem, který vám s chladnou hlavou pomůže problém vyřešit, a příště podobnou chybu neopakovat. Pokud vám ale nehrozí podobná patálie, mávněte rukou nad červenými čísly, které na vás z mobilu vyskakují. Spíše popřemýšlejte, jestli to není příležitost k nákupu. Klid a jistý odstup se u investování vyplatí v každé situaci.

Mr. Market úřaduje

Před pár dny mi někdo položil otázku: „Proč ten trh tak divoce skáče nahoru a dolů?“. Cena cenných papíru na finančním trhu by přece měla odrážet fundamentální (reálnou) hodnotu obchodovaných firem, tedy současnou hodnotu jejich budoucích očekávaných zisků. Tisíce analytiků v investičních bankách, fondech a u jiných institucionálních investorů po celém světě se zabývá odhadem této reálné hodnoty s pomocí rozsáhlých a detailních analýz. Jejich cílem je posoudit, jestli jsou ceny na veřejném trhu přiměřené, přemrštěné, nebo naopak podhodnocené, což je základem jejich investičních rozhodnutí. Reálná hodnota firem se ale tak rychle nemění, z čeho teda plyne tak silné kolísání cen na trhu?

Reklama

Panika není nutná. Zachovejte si víru v technologické firmy, tvrdí investoři Money Investoři a generální ředitelé předních firem jsou nadále optimističtí. Podle nich je nepravděpodobné, že by aktuální situace na akciových trzích mohla přerůst do ekonomické krize, píše server CNBC. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Kromě fundamentální hodnoty firem se ve skutečnosti obchodování s cennými papíry řídí také hrou lidských emocí, kterou lze přirovnat k cholerické a náladové osobnosti. Tato náladová osobnost, kterou Benjamin Graham nazval „Mr. Market“, reaguje na sebemenší impulz, okamžitě a často bez přemýšlení jedná na základě často bezvýznamných a neověřených zpráv, a to co nejdříve a nejrychleji, protože „co kdyby náhodou bylo pozdě?!“ A jelikož jsme, my lidi, bytosti iracionální, vždy se najde stádo příznivců, které Mr. Marketa následují, a výkyvy trhu se tím prohlubují.

V konfliktních situacích nám naše ratio radí vyčkat, než se agresor uklidní. Stejně tak je potřeba nechat uklidnit cholerického Mr. Marketa, časem uzná, že pravda je někde uprostřed. V terminologii investičních profesionálů to znamená, že i když se cena aktiva (například akcií) v jistém momentu může zásadně odchýlit od jeho reálné, fundamentální hodnoty, z dlouhodobého hlediska se tato cena k fundamentální hodnotě, dřív nebo později, přiblíží. Kdy se tak stane, ale předem nevíme.

Jinak řečeno, jestli investujeme do kvalitních firem, trh nám jednou dá za pravdu. Nevíme, kdy se tak stane. Proto musíme mít možnost si na naši pravdu počkat. Buďte trpěliví a nechte své úspory nerušeně pracovat delší dobu.

Autorka je expertkou na kapitálové investice v J&T Investiční společnosti