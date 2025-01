Ropy bude letos nadbytek. Zatím ale cena roste

Analytici, ekonomové i Mezinárodní agentura pro energii očekávají, že letos budou ceny ropy stagnovat, případně klesat, a to částečně kvůli zvýšení produkce zemí mimo ropný kartel OPEC. V lednu ale začala ropa zdražovat. Tento trend by však neměl mít dlouhého trvání. I tak se ale čeští motoristé musejí vypořádat s dražšími palivy.

Reklama

Rok 2024 byl pro ropu bouřlivý. Před rokem nejistota na Blízkém východě živila obavy z růstu cen černého zlata nad 100 dolarů za barel. Následně slabá čínská poptávka přiměla sdružení OPEC+ nenavyšovat těžbu. Tento mix nakonec vedl k poklesu cen a tento trend měl setrvat i během letošního roku.

Analytici a ekonomové předpokládají, že ropa letos zdražovat nebude. „Trh očekává, že ceny ropy zůstanou v roce 2025 pod tlakem,“ napsala zpravodajská CNBC. Mezinárodní agentura pro energii (IEA) již v listopadu prorokovala ropě pro rok 2025 takzvaný medvědí trh, tedy stagnující ceny. IEA předpovídá, že globální poptávka po ropě poroste o méně než milion barelů denně. V roce 2023 přitom poptávka rostla o dva miliony barelů denně.

Ropa zatím zdražuje

Jenže vývoj cen ropy na přelomu roku překvapil. Došlo ke zdražování. „Cenový růst ropy na počátku roku je do značné míry překvapivý a souvisí více s potencionálními nejistotami na trhu a technickými faktory, než že by byl důsledkem reálných změn na straně nabídky či poptávky,“ vysvětluje Jiří Tyleček, hlavní analytik společnosti XTB.

Cena severomořské ropy Brent se tento týden přiblížila 78 dolarům za barel, kde se naposledy obchodovala v polovině října. Ještě před Vánoci se držela v blízkosti 73 dolarů za barel.

Reklama

Analytiky nejvíce zmiňovaným faktorem současného růstu je riziko zavedení tužších sankcí na íránskou a ruskou ropu. „Dalším faktorem růstu mohou být klesající zásoby v USA, který trvá už sedm týdnů v řadě – nejdéle za poslední tři roky,“ dodává Tyleček. Svůj vliv na cenu má také chladné počasí, kdy řadě míst v západní i střední Evropě a také v USA panují v posledních týdnech velmi nízké teploty.

Není moc důvodů, proč by měla ropa zdražovat

Vysoká cena ropy není dobrou zprávou pro české motoristy. „Zdražení pohonných hmot je nabíledni, i když růst velkoobchodních cen paliv není tak výrazný,“ upozorňuje Tyleček. Situaci zhoršuje slabá koruna vůči americkému dolaru, která se drží v blízkosti dvouletých minim.

Hlavní ekonom Argos Capital Kryštof Míšek očekává, že nová americká administrativa Donalda Trumpa uvolní restrikce na těžbu ropy i plynu v USA s potenciálem zahltit trh energiemi. „V roce 2025 OPEC+ postupně obnoví těžbu a Donald Trump chce motivovat americké producenty ke zvýšení těžby,“ souhlasí XTB ve svém ekonomickém výhledu pro rok 2025. „Vzhledem k tomuto scénáři a historicky významnému vlivu Trumpa na kroky OPEC+ existuje značná pravděpodobnost pokračování klesajícího trendu,“ stojí dále v analýze.

„Osobně nevidím ale moc důvodů, proč by růst cen ropy měl pokračovat. Letos se stále počítá s přebytkem ropy na trhu, a to i pokud by se OPEC+ nakonec rozhodl svoji produkci nezvyšovat,“ uzavírá Tyleček optimisticky.

Vracet se k „běžnému byznysu“ s Ruskem by byla obrovská chyba, říká Lipavského náměstek Money Skepse ohledně budoucí obnovy Ukrajiny je sice v současné situaci pochopitelná, ale západní podpora napadené zemi určitě neskončí. Náměstek ministra zahraničí Jan Marian nepochybuje, že na Ukrajinu bude dál proudit pomoc západních zemí i mezinárodních finančních institucí. „Je hodně důležité, abychom se nepoddávali ruským narativům typu, že Rusko není možné porazit,“ řekl dále v rozhovoru pro Export.cz. Jan Žižka Přečíst článek

Mojmír Hampl: Evropa se z hlediska svého významu zmenšuje. Největší problém je dekarbonizace Leaders Evropa ztrácí, říká Mojmír Hampl, bývalý viceguvernér ČNB a současný šéf Národní rozpočtové rady, která sleduje útraty státu. „Evropa se z hlediska svého světového významu zmenšuje,“ říká Hampl. Zatím se neprobudila, a nezjistila, že se směr vývoje dramaticky změnil. Dalibor Martínek Přečíst článek