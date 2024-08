Strmý pád japonských akcií. Stahují je obavy z recese americké ekonomiky

Japonské akcie dnes prudce oslabily. Jejich hlavní index Nikkei 225 se propadl o 12,40 procenta a uzavřel obchodování na 31 458,42 bodu. Utrpěl tak nejprudší jednodenní pokles od roku 1987. Výrazně dnes oslabovaly také další asijské burzy, v Jižní Koreji krátce zastavili obchodování. Akcie po celém světě se dostaly pod silný tlak kvůli obavám, že ekonomika Spojených států by se mohla nacházet v horším stavu, než se předpokládalo.

Index KOSPI, který je hlavním indikátorem akciové burzy v jihokorejské metropoli Soulu, odepsal 8,77 procenta na 2441,55 bodu. Akcie jihokorejské společnosti Samsung Electronics, která je největším světovým výrobcem paměťových čipů, chytrých telefonů a televizorů, se propady o více než deset procent. Výrazně oslabovaly rovněž tchajwanské akcie. Na jejich poklesu se velkou měrou podílela společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), která je největším smluvním výrobcem polovodičů na světě.

Nepříznivá páteční zpráva o vývoji trhu práce v USA vyvolala obavy z recese americké ekonomiky, která je největší na světě. Míra nezaměstnanosti v USA v červenci vzrostla na 4,3 procenta z červnových 4,1 procenta, a dostala se tak na nejvyšší úroveň od října 2021. Červencová tvorba pracovních míst v USA navíc proti červnu citelně zpomalila a výrazně zaostala za očekáváním analytiků.

Zpřísňování měnové politiky v Japonsku

K poklesu japonských akcií navíc přispívá růst japonského jenu, za kterým stojí zpřísňování měnové politiky v Japonsku. Index Nikkei 225 už v pátek odepsal téměř šest procent.

Japonská centrální banka minulý týden zvýšila základní úrokovou sazbu na 0,25 procenta z předchozího rozpětí nula až 0,1 procenta. Sazba se tak dostala na nejvyšší úroveň od finanční krize v roce 2008.

Japonský jen se dnes vůči dolaru vyšplhal na nejvyšší úroveň od ledna. Silnější kurz domácí měny po přepočtu snižuje hodnotu zahraničních příjmů podniků.

