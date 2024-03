Prodej drahých elektrokol spadl z vrcholu. Teď, jak vylézt zpátky

Prodeje elektrokol, jinak také e-biků, zažily vrchol v pandemii, kdy lidé hledali jiné způsoby dopravy než tou hromadnou a měli čas. Od té doby prodeje letí dolů a výrobci jsou zavaleni zásobami. Do pasti se chytil i věhlasný fond KKR.

Reklama

Vypadalo to jako zlatý důl. Koupi holandského výrobce elektrokol Accell dotáhl fond KKR před dvěma lety. Trh byl těsně za vrcholem. Fond za výrobce značek Batavus, Ghost-Bikes, Hercules, Koga-Miyata, Sparta, Winora a Raleigh zaplatil 1,56 bilionu eur. Dost se tehdy rozmáchl, držitelé akcií dostali 26procentní prémii nad tržní cenu.

Od té doby to jde s odvětvím, přefouknutým pandemickými emocemi, z kopce. Protože během pandemie kvůli obří poptávce a logitistickým problémům výrobci nestíhali uspokojit kupce, zvýšily výrobu, jenže poptávka ochladla, a tak mají sklady plné zboží. Tržby výrobce cyklistických komponentů, japonského giganta Shimano, se podle Bloombergu v loňském roce propadly o téměř 30 procent. Britský maloobchodní prodejce Halfords Group minulý měsíc varoval před snížením zisku, za což může "náročný a konkurenční" cyklistický trh.

Několik výrobců, distributorů a maloobchodníků dokonce zkrachovalo, a to včetně nizozemského výrobce elektrokol VanMoof BV a společnosti Signa Sports United, která vlastnila různé e-shopy. (Společnost Signa Sports byla součástí padlého maloobchodního a realitního impéria rakouského magnáta Reného Benka a v roce 2021 vstoupila na burzu prostřednictvím vehilu SPAC s oceněním na více než 3 miliardy dolarů).

Kdo chce moc, nemá nic. Rakouský miliardář padl ke dnu a táhne s sebou známá jména Leaders Miliardáři, dědicové, elita evropského byznysu. List akcionářů realitního impéria rakouského miliardáře a pověstného hejska Reného Benka zahrnuje samá velká jména. Teď v listopadu jeho Signa Holding skončila v insolvenci. Pád přináší řadu otázek. Pod tlakem je jeho švýcarská privátní banka Julius Bär. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Není se tak čemu divit, že Accell koncem roku oznámil, že musí uzavřít svou továrnu Ghost v německém Waldsassenu, na což doplatila i řada českých pendlerů, kteří tam pracovali.

Jeden čehý, druhý hot

KKR do Accell, který od akvizice pálí cash a je zavalen zásobami, od převzetí nalil asi miliardu eur. Loni v létě agentury S&P a Fitch Ratings snížily rating skupiny Accell kvůli pochybnostem o schopnosti dostát svým finančním závazkům. „Domníváme se, že současná kapitálová struktura je neudržitelná kvůli významnému poklesu zisku, přičemž od roku 2025 se předpokládá pouze postupné oživení,” napsala agentura Fitch.

Skupina věřitelů, kteří nedůvěřují finanční situaci skupiny Accell, požádala o poradenství společnosti Houlihan Lokey (HLI) a Milbank, zatímco KKR spolupracuje s Kirkland & Ellis, uvádí Bloomberg. Podle nizozemského magazínu FD sama skupina Accell požádala o radu britskou investiční banku Rothschild a advokátní kancelář Stibbe. To je podle experta citovaného magazínem špatné znamení, když se společnost snaží pomoci si nezávisle na svém akcionáři. Co se finanční situace zhoršila, zájmy akcionáře a společnosti evidentně neprobíhají paralelně.

Každé čtvrté loni prodané kolo ve Francii byl e-bike Enjoy Francouzi holdují cyklistické elektromobilitě. Čtvrtina všech kol, která se loni v zemi prodala, byla s elektrický pohonem. Zatímco prodej elektrokol ve Francii rapidně stoupá - loni o 12 procent, prodej klasických bicyklů zhruba stejným tempem klesá. Aktuální čísla představila organizace Union Sport & Cycle, která sdružuje aktéry sektoru ve Francii, informovala agentura AFP. ČTK Přečíst článek

A jak se traduje, neštěstí nechodí izolovaně. Do finančních problémů přišly ještě technické. Dceřinka Accellu Babboe se potýká s velkým problémem, který souvisí s lámáním rámů kargobiků. K tomu vyšlo najevo, že vedení společnosti Babboe dokonce "zapomnělo" nahlásit nizozemskému úřadu pro bezpečnost problém se svým výrobkem a ještě k tomu propustilo whistleblowera, který se snažil na věc upozornit. Vše vyšlo najevo v médiích, úřad začal firmu vyšetřovat a Babboe musela pozastavit veškerý prodej i stáhnout některé modely z trhu. Věc není uzavřena a kupci vracejí tisíce kol, což image celé skupiny dalo pověstnou poslední ránu.

Uzavření německé továrny je součástí širšího restrukturalizačního plánu. Chystá se sloučení všech fabrik do jedné v Holandsku, kde to budí vášně u odborů i veřejnosti. V britské pobočce Accell Raleigh se bude propouštět. Accell přesouvá výrobu do levnějších závodů v Maďarsku a Turecku.