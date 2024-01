Premiér slíbil zlevňování. Ve světě přitom opravdu klesají ceny potravin i energií

Komoditní index agentury Bloomberg v roce 2023 klesl o 12 procent. Neznamená to však, že klesaly ceny u všech komodit. Zdražilo například zlato či kakao. Naopak klesly ceny mnohých potravin a energetických komodit.

Ceny některých významných komodit na světových trzích loni klesly, o desítky procent zlevnil plyn, elektřina, nikl, kukuřice nebo pšenice. Naopak výrazně zdražilo zlato, železná ruda či kakao. Komoditní index agentury Bloomberg pak za loňský rok zaznamenal pokles o 12 procent.

„Vývoj cen na komoditních trzích v závěru roku byl velmi rozkolísaný. Nakonec však převládl negativní vývoj, který uvrhl komoditní index agentury Bloomberg do dvanáctiprocentní ztráty za rok 2023. Výrazné poklesy předvedly energie, které unisono klesaly v čele se zemním plynem. Na opačné straně spektra stojí železná ruda. Velkým překvapením je propad obilovin, jako jsou kukuřice a pšenice,“ řekl analytik XTB Jiří Tyleček.

Cena ropy zaznamenala výrazné cenové pohyby, zejména v reakci na politiku organizace OPEC+ a na vývoj globální ekonomiky. Skupina OPEC+ zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem.

Cena severomořské ropy Brent loni ztratila zhruba deset procent a na konci minulého týdne se pohybovala kolem 77 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) zlevnila v podobném rozsahu a obchodovala se poblíž 72 dolarů za barel. Průměrná cena benzinu na čerpacích stanicích v České republice klesla o 22 haléřů na 35,92 korun za litr, naopak cena nafty byla ve srovnání se začátkem loňského roku levnější o 1,50 korun a činila 36,21 korun za litr.

Energie zlevňují

Loni klesly také ceny dalších energetických komodit. Cena ročního kontraktu na plyn v Nizozemsku, který je určující pro vývoj cen pro konečné zákazníky, klesla o 64 procent na 37 eur za megawatthodinu (MWh). Cena elektřiny na burze v Lipsku k dodání v tomto roce loni klesla o 62 procent na 93 eur za MWh, cena uhlí v Rotterdamu s dodáním v tomto roce pak loni ztratila 29 procent na 117 dolarů za tunu.

Ve skupině průmyslových kovů vykázal nejvyšší ztráty nikl. Jeho cena se loni propadla o 44 procent na 16.900 dolarů za tunu. Hliník ztratil 5,6 procenta na 2245 dolarů za tunu, cena mědi naopak loni o 2,7 procenta vzrostla a dostala se na 8600 dolarů za tunu.

Zlatý rok

Cena zlata loni vzrostla zhruba o 14 procent nad 2075 dolarů za troyskou unci (oz; 31,1 gramu) a přiblížila se rekordu. Stříbro růstové tažení žlutého kovu nenásledovalo, loňský rok zakončilo asi 1,3 procenta nad hodnotou ze začátku roku s cenou nad 24,20 dolaru za unci. Platina, hojně využívaná v automobilovém průmyslu, zlevnila zhruba o sedm procent přibližně na 1008 USD/oz.

Ve skupině zemědělských komodit loni podle Tylečka nejvíce zdražilo kakao. To přidalo 65 procent na 4290 dolarů za tunu. Dlouhou dobu vedl cenový růst cukr, ovšem v závěru loňského roku prudce korigoval. Nakonec za celý rok přidal asi jedno procento zhruba na 20 centů za libru. Výraznější růst předvedla cena kávy arabica, která na komoditní burze v New Yorku vzrostla o 14 procent na 190 centů za libru.

Překvapením byl však celoroční propad cen obilovin. Cena kukuřice klesla o 30 procent na 475 centů za bušl, cena pšenice se propadla o 22 procent na 610 centů za bušl.

