Svět kuřáků v roce 2024: Za kuřivo si zase připlatí. A to pořádně

Od roku 2024 budou spotřební daň platit všechny spotřební výrobky s nikotinem, a v některých případech dokonce i bez něj. Výjimkou jsem jen léčiva. Nově se spotřební daň rozšíří hlavně na náplně do elektronických cigaret a na nikotinové sáčky. Ale i na všechny další, méně rozšířené výrobky, jako je šňupací tabák a podobně. Zatím spotřební daň "platily" jen cigarety, tabák k balení cigaret a do dýmek a zahřívaný tabák.

Růst spotřební daně na tabákové výrobky je často motivován snahou snížit jejich spotřebu a negativní dopady na zdraví. Vyšší daně zvýší cenu cigaret, což může odradit lidi od kouření a snížit zdravotní náklady spojené s onemocněními způsobenými tabákem. To je jeden z pohledů. Nicméně, někdy se naopak řeší, že příliš vysoké daně mohou vést k nelegálnímu obchodu s cigaretami a možným ekonomickým nebo sociálním důsledkům. A výsledek je pro státní pokladnu opačný, tedy méně peněz do rozpočtu, nárůst ilegálních prodejů nezdaněných cigaret a nákupy cigaret v jiných zemích. Například v Polsku.

Tam v roce 2023 Češi podle statistických propočtů za nákupy cigaret utratili nejméně šest miliard korun. Data Českého sdružení pro značkové výrobky navíc uvádějí, že se polské cigarety podílejí na celkové spotřebě cigaret v České republice z devíti procent. To znamená, že Češi v Polsku letos nakoupili zhruba 70 milionů krabiček cigaret.

V Polsku totiž stojí cigarety přibližně o padesát korun méně, což je důvod, proč pro ně Češi začali masově jezdit. Důvodem pro nižší cenu je zejména to, že polská spotřební daň je zhruba o třetinu nižší než ta česká. Navíc česká daňová politika již odradila od přeshraničních nákupů Němce i Rakušany.

Daňové hrátky navíc nepřinášejí ani další proklamovaný užitek. Souhrnná zpráva o závislostech v České republice za rok 2022 konstatuje, že „podíl kuřáků v dospělé populaci mírně klesal do roku 2015, v posledních letech se zásadně nemění“. Rok 2024 přinese studenou sprchu i pro konzumenty méně škodlivých alternativ ke kouření. Vládní konsolidační balíček zavedl stabilní dlouhodobý čtyřletý daňový kalendář až do roku 2027.

Od kdy platí nové sazby na cigarety, tabák a zahřívaný tabák

V roce 2024 budou nové sazby spotřební daně platit až od 1. února. Projednávání daňového balíčku se dalo předpokládat až do konce roku, a tak vláda zodpovědně navrhovala platnost až od února, namísto obvyklého ledna, aby bylo možné stihnout tisk tabákových nálepek a výrobu nových tabákových výrobků. V dalších letech daňového kalendáře platí nové sazby již standardně od ledna.

Cigarety s loňským kolkem se zlikvidují

Nadále platí zákaz doprodávat cigarety a zahřívaný tabák, které zaplatily předchozí sazbu spotřební daně. Na každém tabákovém kolku je písmeno, které označuje přesnou sazbu daně, kterou ta která krabička zaplatila. Cigarety se můžou prodávat nejdéle tři měsíce od platnosti nové sazby, zahřívaný tabák měsíců šest.

Neprodané krabičky se pak musejí od maloobchodníků stáhnout a pod celním dozorem zlikvidovat. Stahování je velmi náročný logistický proces, který pro obchodníky i pro stát představuje velkou manuální a administrativní zátěž. Likviduje se přitom zboží, které je kvalitativně bezvadné, jen je označené loňskou nálepkou. Směs tabáku, papíru a plastu z krabiček se skládkuje a případně spaluje, čímž vzniká přes čtyři tisíce tun oxidu uhličitého ročně. Likvidace není ve většině zemí Evropské unie nutná a povinnou sazbu daně a v případě cigaret také pevnou cenu vytištěnou na kolku nahrazují jiné postupy, ať už je to velmi tradiční povinná cenová inzerce v novinách, nebo modernější IT řešení.

Jak zareaguje trh?

V letošním roce státní rozpočet získá ze spotřební daně na tabákové výrobky zhruba 52,5 miliardy korun, rozpočtováno bylo 65 miliard. V příštím roce je v rozpočtu plánován příjem 61,7 miliardy korun.

Za nižším inkasem spotřební daně stojí přechod kuřáků k méně zdaněným či zatím nezdaněným nikotinovým alternativám. Důvodem jsou také nákupy českých kuřáků v Polsku, kteří tím pádem odvádějí spotřební daň do polského rozpočtu. Letos zhruba každá desátá krabička cigaret spotřebovaná v Česku byla zakoupena v Polsku. Druhým důvodem je pokles prodeje cigaret na hranicích spotřebitelům z Německa a Rakouska, který historicky tvořil třetinu českého trhu. Příčinou je rychlý nárůst ceny cigaret na české straně hranice, která je nyní stejná jako v Rakousku, jen mírně nižší oproti Německu a až o 50 korun vyšší než v Polsku. Zhruba 80 procent z ceny krabičky cigaret v trafice spotřebitel zaplatí za spotřební daň a za DPH.

Nová pravidla pro spotřební daně budou nabíhat postupně během příštího roku. Spotřebitelé se s nimi setkají nejpozději od začátku října. V té době už nesmí být v prodeji žádný nikotinový výrobek, který by na sobě neměl celní nálepku potvrzující úhradu spotřební daně.