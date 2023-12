Tencent, Nvidia i český Colt. To jsou velké příležitosti pro zbohatnutí v roce 2024

Které akcie se v roce 2024 dočkají největšího zhodnocení? Akciovými hity příštího roku mají být firmy zaměřené na inovativní léčbu vážných chorob či na zelený vodík, z velkých jmen pak Tencent, BP nebo Nvidia. Alespoň tedy podle porovnání nynější ceny a cílové ceny za 12 měsíců v konsensu mezinárodních analytiků, jak jej zachycuje Bloomberg. Zhodnocení může být až takřka 200 %.

Z globálních firem s vůbec největší tržní kapitalizací (tedy z takzvaných „megacap“ firem) by se nejvíce mělo dařit čínskému technologickému obru Tencentu, jemuž analytici v roce 2024 předpovídají více než 50procentní zhodnocení. Následuje britský petrochemický gigant BP a Nvidia, jež se má i v příštím roce vézt na vlně AI-mánie. Oba tyto tituly mají zhodnotit o více než 30 procent. Investoři by se naopak měli obloukem vyhnout akciím třeba takového Intelu, případně spekulovat na jejich pokles.

Inovace ve zdravotnictví

Ze všech amerických firem – nyní tedy už bez ohledu na tržní kapitalizaci – si má nejvíce polepšit společnost SC Pharmaceuticals, a to takřka o 200 procent. Zaměřuje se na inovace ambulantní péče o pacienty s akutními zdravotními problémy. Zhodnocení přes 195 procent se mají dočkat ještě akcie biotechnologické firmy Puretech Health, jež se zaměřuje na rozvoj léčiv a terapií pro boj s vážnými chorobami, a firmy Blink Charging, zaměřující se na budování sítí nabíjecích stanic pro elektromobily.

Věřte Švýcarům

Ze všech evropských firem věří analytici nejvíce švýcarské sociální platformě A Small World, jež dává dohromady zejména finančně dobře situované jedince, kteří holdují cestování a jdou s dobou, co se „lifestylu“ týče. Její akcie by měly v roce 2024 přidat rovněž takřka 200 procent. Zhodnocení 190 procent by měla nabídnout irská společnost Fusion Fuel Green, která rozvíjí technologie založené na zeleném vodíku.

Hitem může být Colt

Z titulů zahrnutých do hlavního ukazatele pražské burzy, PX, si má nejvíce polepšit Colt, následovaný Erste Bank a Philip Morris. Pozor, akcie ČEZ se prý propadnou.

