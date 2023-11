Potravináři varují, že růst cen energií zastaví zlevňování potravin

Od začátku příštího roku nelze počítat s poklesem cen potravin, když mají růst ceny energií. Snížení daně z přidané hodnoty (DPH) o tři procenta se proto nemůže projevit. V České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce to řekla prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) řekl, že naopak nevidí důvod, proč by měly ceny potravin růst. Firmy by se podle něj měly přestat na ceny energií vymlouvat, protože se dostaly na průměr EU.

Večeřová uvedla, že k poklesu cen potravin v poslední době vedlo hlavně fungování trhu, nikoliv tlak vlády, o kterém několikrát mluvil jak Výborný, tak premiér Petr Fiala (ODS). Ke zdražování naopak vedl růst nákladů, doplnila. Proto v situaci, kdy podle posledních informací mají firmám výrazně růst ceny energií, nelze počítat s tím, že se ceny potravin sníží, dodala.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza ve stejném pořadu poznamenal, že pokud je stále velká poptávka po levnějších potravinách, musí obchodníci sahat po zboží z dovozů. "A jakékoliv zvýšení ceny energií k růstu cen potravin povede," doplnil. Podotkl také, že potravinářské firmy další možný růst nákladů postaví do velké nevýhody proti zahraničí. Vládní konsolidační balíček přináší také vyšší daň z příjmu, změnu pravidel zaměstnávání na dohody a další změny, dodal.

Energetický regulační úřad (ERÚ) nedávno oznámil, že pro domácnosti navrhuje meziroční růst regulované složky elektřiny o 71 procent a u plynu zhruba o 39 procent, ještě výraznější by mělo být zvýšení pro velké odběratele. Návrh se nelíbí podnikatelským organizacím a podle opozice je situace selháním vlády. Premiér Petr Fiala (ODS) ale uvedl, že koncové ceny energií v příštím roce stoupnou oproti letošku maximálně o jednotky procent. Konečná podoba regulované složky energie bude jasná na konci listopadu.

Cena energií se skládá z obchodní složky, kterou určují dodavatelé, a regulované části, kterou spravuje stát. Regulovaná složka elektřiny by měla v příštím roce tvořit u domácností asi 40 procent konečné ceny, u plynu je její podíl kolem 20 procent.