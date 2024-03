Podporovat malé a střední podniky? Situace na burze ukazuje, že to je nesmysl

Velcí přežijí a malí budou mít velké problémy. Tak v současnosti vypadá byznysový svět. Velké firmy totiž mohou investovat obří sumy do vývoje, akvizic a marketingu, tedy do růstu. Malé firmy naopak mají potíže sehnat financování, zvláště v době vysokých úrokových sazeb, která nyní vrcholí. I proto se nůžky mezi hodnotou velkých a malých firem rozevřely nejvíc za 20 let. Vrací se tak otázka, jestli má smysl podporovat malé a střední podniky, čímž se často zaštiťují české vlády. Americká situace ukazuje, že to nemusí vést k ničemu.

Investoři poslední měsíce zběsile nakupují technologické akcie, hlavně ty, pro které se vžilo označení Mag7 (přezdívka se do akciového žargonu dostala z filmu Sedm Statečných, v originále The Magnificent Seven). Jde o bohaté akcie současné doby: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta a Nvidia, které dál bohatnou. To je v přímém kontrastu s vývojem firem s malou tržní kapitalizací, jejichž rozvoj je v éře drahých peněz silně limitován.

Trh je silně polarizovaný

Akciový index Russell 2000, který sleduje dva tisíce menších firem, vzrostl od začátku roku 2020 o 24 procent. Pro srovnání, pětistovka největších firem z indexu S&P 500 vzrostla za stejné období o 60 procent.

Zmínění trend se projevuje také v samotném indexu S&P 500. Hitová sedmice v sobě koncentruje obrovskou sílu kapitálu i vlivu. „Jejich váha v indexu činí skoro třetinu,“ upozorňuje Petr Zajíc, portfolio manažer investiční společnosti Amund. V loňském roce bylo Sedm statečných zodpovědných za 80 procent zisků indexu.

Mezera ve výkonnosti otřásá dlouhodobou historickou normou, ve které rychle rostoucí společnosti s malou tržní kapitalizací přinášely investorům vyšší výnosy.

„Máme pár firem, kterým se neuvěřitelně daří a řadu firem, které se trápí. Trh je velmi polarizován,” řekl již dříve v rozhovoru pro newstream.cz šéf Saxo Bank Kim Fournais. „Je to velmi znepokojivé,“ dodal.

Podle analytiků jsou firmy s malou kapitalizací a s relativně slabými finančními rozvahami postiženy vysokou inflací, rostoucími a sazbami a strmým nárůstem cen úvěrů. „Investuji do společností s malou kapitalizací téměř 30 let. A od roku 2016 jsem neviděl, že by se do této oblasti přesouvaly velké peníze,“ řekl deníku Financial Times Greg Tuorto, portfolio manažer ve společnosti Goldman Sachs Asset Management.

Podle údajů LSEG klesly ve čtvrtém čtvrtletí zisky společností z indexu Russell 2000, z nichž přibližně 30 procent je ztrátových, meziročně o 17,6 procenta. Zisky společností z indexu S&P naopak vzrostly přibližně o 4 procenta, i když velkou část tohoto přírůstku zajistily akcie Mag7.

