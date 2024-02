Oživení evropských burz? Primární nabídky chystá parfumerie Douglas i italská módní značka

Evropské burzy by mohly v nadcházejících měsících přivítat řadu nových společností. Do léta by se v regionu mohlo uskutečnit nejméně pět velkých primárních nabídek. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje.

Vstup na trh v první polovině letošního roku, pokud to podmínky na trhu dovolí, podle těchto zdrojů zvažují německý prodejce parfémů Douglas, švýcarský výrobce produktů pro péči o pleť Galderma, italská oděvní značka Golden Goose, španělská technologická firma Hotelbeds a španělská módní skupina Puig. Konečné rozhodnutí ještě nepadlo a načasování nebo struktura transakcí se mohou změnit, přesto tyto plány svědčí o zlepšení nálady na trhu vůči primárním nabídkám akcií poté, co vysoké úrokové sazby a ekonomická nejistota v posledních dvou letech téměř zastavily veškeré transakce.

Zprávy také ukazují, že firmy soukromého kapitálu se snaží využít zlepšujících se podmínek na trhu, aby mohly navrátit kapitál svým vkladatelům.

Ocenění za 20 miliard

Firma Galderma se podle informovaných zdrojů připravuje na zahájení primární nabídky již příští měsíc. Firmu podporuje soukromá kapitálová společnost EQT. Podle jednoho zdroje by společnost mohla být oceněna na zhruba 20 miliard dolarů (467,7 miliardy korun).

Firma Douglas se připravuje na vstup na burzu v tomto čtvrtletí a oceněna by mohla být až na sedm miliard eur (176,6 miliardy korun). Většinovým vlastníkem firmy je CVC Capital Partners.

Firma Golden Goose, kterou podporuje Permira a je známá teniskami, které vypadají jako obnošené, by chtěla v první polovině roku vstoupit na burzu v Miláně. Očekává se, že nabídne akcie za zhruba jednu miliardu eur.

Rodinná firma Puig se prý chystá vstoupit na trh před létem. Vlastní značky jako Carolina Herrera a Paco Rabane.

Firma Hotelbeds, která se specializuje na poskytování řešení pro rezervace mezi firmami, rovněž zvažuje primární nabídku v první polovině roku. Existuje však možnost, že počká až na léto, protože pro její podnikání jsou důležitá čísla z dovolených, uvedl jeden zdroj. Skupinu se sídlem na Mallorce podporují investoři Cinven, EQT a kanadský penzijní fond CPP Investments.

Zájem o nové transakce přichází v době, kdy centrální banky začaly signalizovat konec zvyšování úrokových sazeb, což je pro akciové trhy pozitivní. Následuje také po úspěšné primární nabídce akcií mezinárodního letiště v Aténách a německé zbrojovky Renk podporované firmou Triton Partners.

Vstup na trhu zvažují i některé soukromé kapitálové společnosti. Podle dvou informovaných zdrojů by letos mohla oživit své plány na nabídku akcií skupina CVC. Načasování je však nejisté.