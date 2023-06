Obří fond, který vydělal na Googlu, se rozdělí. Důvodem jsou třenice mezi USA a Čínou

Legendární fond Sequoia Capital, který proslul brzkými investicemi do Googlu, Nvidia, Instagramu nebo Airbnb, se chystá učinit historický krok. Kvůli rostoucímu napětí mezi USA a Čínou se rozdělí na tři společnosti. Každá z nich se přitom zaměří na jinou část světa, uvedla agentura Bloomberg.

Fond Sequoia Capital patří k legendám mezi globální technologickou scénou. Vznikl již v sedmdesátých letech a pomohl vyrůst nejslavnějším světovým firmám. Investoval do růstu firem, jako jsou Apple, Cisco, později do Googlu, výrobce čipů Nvidia nebo do populárních start-upů Airbnb či Klarna. V uplynulé dekádě Sequoia Capital podpořil také řadu úspěšných čínských firem. A právě to může nyní vést k radikální změně proslulého fondu, který vloni spravoval 85 miliard dolarů.

„Venture kapitálový gigant se rozdělí na tři oddělené firmy, z nichž se každá bude soustředit na jinou část světa. Sequoia rozdělí především své čínské a americké aktivity kvůli rostoucímu napětí mezi dvěma největšími ekonomikami světa. K rozdělení by podle prohlášení firmy mělo dojít do konce března příštího roku,“ uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na prohlášení fondu.

Miliardový fond

Sequoia Capital tak reaguje na rostoucí překážky, které zejména čínské úřady kladou investorům. Patří k nim především zákon o povinnosti zpřístupnit data uživatelů čínské vládě. To je přitom v přímém rozporu s americkými zákony.

„Vést globální decentralizovanou investiční společnost se stalo příliš složité na řízení. Snaha využívat některé sdílené služby se tak stalo spíše komoplikací než výhodou,“ cituje Bloomberg z prohlášení společnosti, pod kterým jsou podepsáni lokální šéfové fondu Roelof Botha, Neil Shen and Shailendra Singh.

Bloomberg připomíná, že fond již do velké míry působil jako trojice samostatných entit. Jedna se zaměřovala na Čínu, druhá na USA a Evropu a třetí na jihovýchod Asie a Indii.

Dojde tak k rozdělení spravovaného kapitálu, který v současnosti činí kolem 85 miliard dolarů.

Výběr firem, do kterých Sequoia Capital investoval

BitClout, Bolt, FTX, Wiz, Loom, Shein, StrongDM, Instacart, Klarna, Nubank, Snowflake, Stripe, WhatsApp, UiPath, Airbnb, Palo Alto Networks, ServiceNow, Unity Technologies, YouTube, Apple, Cisco, Google, Nvidia, Webvan.

