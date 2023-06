Bitva připomínající MMA. Miliardář Ackman jde po Icahnovi

Miliardáři Bill Ackman a Carl Icahn jsou zpět na scéně. V minulosti Ackman ve sporech s o třicet let starším Icahnem prodělával miliardy. Tentokrát je na koni Ackman a zpochybňuje ocenění Icahnovy firmy. Její akcie za poslední měsíc spadly o více než polovinu.

Bill Ackman a Carl Icahn jsou oba legendární investoři a hned při několika investičních soubojích v průběhu minulých dekád si šli nevybíravě po krku.

Nyní jsou Ackman a Icahn zpět v centru pozornosti. Oba ostřílení investoři, Ackman a Icahn, se nejvíce proslavili během Ackmanovy památné aktivistické kampaně proti multi-level marketingové společnosti Herbalife. Ackman sázel na pokles akcií.

Icahn to vzal z druhé strany a akcie Herbalife nakupoval. Vrcholem jejich kočkování byla památná debata na televizní stanici CNBC v roce 2013, kdy si především Icahn nebral servítky a svého soka urážel. Na sporu o Herbalife nakonec vydělal Icahn a Ackmanův hedgeový fond Pershing Square Capital přišel zhruba o miliardu dolarů, v přepočtu 22 miliard korun, když své sázky na pokles po pěti letech ukončil. Když se miliardáři střetli ohledně farmaceutické společnosti Valeant, přišel Ackman o čtyři miliardy dolarů.

Útok spekulantů

Nyní, o deset let později, to vypadá, že se mezi nimi schyluje k další bitvě. Icahnův konglomerát Icahn Enterprises se během května dostal pod útok spekulantů a akcie ztratily 57 procent své hodnoty. Nedávno Ackman přidal na Twitter několik komentářů o Icahn Enterprises, které, jak se zdá, přilily olej do ohně.

Začátkem května vydala investiční výzkumná firma Hindenburg Research, která se zaměřuje na aktivistické investory, krátkou zprávu o Icahn Enterprises, konglomerátu, který investuje do široké škály sektorů, včetně energetiky, automobilového průmyslu, obalů potravin, kovů a nemovitostí. a domácí móda. Icahn vlastní 85 procent společnosti.

Hindenburgova krátká zpráva přinesla několik zajímavých tvrzení. Icahn Enterprises se obchodovala až s prémií 218 procent vůči účetní hodnotě svého majetku, to je zdaleka nejvyšší ohodnocení ve srovnání s podobnými firmami. Za nafouknutou valuaci mohou především nelikvidní aktiva konglomerátu, tedy taková, která by Icahn nemohl rychle zpeněžit. Podle Hindenburgu je také dividenda vyplácená Icahnovým konglomerátem neudržitelná. Dva dolary vyplácené každé čtvrtletí totiž představovaly roční dividendový výnos na úrovni 16 procent před pádem akcií. Při současné ceně to představuje výnos 36 procent ročně.

Jedině psa

I když se údajně vztahy mezi Ackmanem a Icahnen měly od své veřejné debaty na CNBC zlepšit, nezabránilo to Ackmanovi, aby se veřejně připojil k tezi proti Icahn Enterprises a označil situaci mezi Hindenburgem a Icahnem za „fascinující“.

I když Ackman nemusí sázet na růst či pokles akcií Icahnovy společnosti, jeho komentáře rozhodně nepůsobí přátelsky. Na konci svého dlouhého tweetu o zprávě Hindenburgu Ackman napsal: „Icahnovo oblíbené rčení z Wall Street: Pokud chceš přítele, pořiď si psa. Za svou kariéru si Icahn udělal mnoho nepřátel. Nevím o tom, že by měl nějaké skutečné přátele. Teď by se mu jeden hodil.“

Vzhledem k tomu, že Icahn se zdá být připravený bojovat proti sázkám na pád jeho akcií, bude zajímavé sledovat, jak se situace vyvine a zda se Ackman rozhodně to nechat plavat nebo využít příležitosti získat odplatu za své minulé prohry s Icahnem.