Odklad opatření EU vůči USA ukazuje otevřený prostor k jednáním, míní analytik

Odklad evropských protiopatření proti americkým clům není překvapením, ukazuje to stále otevřený prostor ke vzájemným jednáním. ČTK to řekl hlavní ekonom XTB Pavel Peterka. Obchodní válka EU se Spojenými státy by podle něj měla velké negativní následky, protože EU nemá vůči USA tak silné karty jako například Čína. Pro další vyjednávání s USA se již v sobotu vyslovovali také někteří čeští politici.

Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že USA zavedou od 1. srpna na dovoz zboží z EU clo 30 procent. EU ale zatím podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové svá protiopatření odloží do začátku srpna. Protiopatření měla původně začít platit od pondělí 14. července. Podle šéfky EK sedmadvacítka dává stále přednost vyjednání řešení, pokud jde o obchodní dohodu s USA. Zároveň ale připravuje protiopatření, jestliže se žádné dohody nepodaří dosáhnout.

Odklad protiopatření není podle Peterky překvapením už jen proto, že by mělo jít o odvetná opatření vůči krokům USA, které zatím nezačaly platit. "Ukazuje to na fakt, že zástupci EU neberou poslední prohlášení Trumpa jako konečné, a vidí tak prostor pro jednání. To je dobrou zprávou. Není ale zatím jasné, jak velký prostor pro jednání v následujících necelých třech týdnech bude," uvedl Peterka.

Okamžitá reakce v podobě zvyšování celních sazeb, zavádění digitální daně a dalších opatření by podle něj měla obrovské negativní dopady. "Zvyšováním cel a zaváděním dalších protiopatření uškodíme více sobě než USA a vítězem není nikdo. Trump zároveň slibuje zpřísnění obchodní politiky v případě odvety ze stany EU," upozornil Peterka.

Připomněl, že Čína sice k takovým krokům vůči USA přistoupila, mohla se ale opřít o velké zásoby zemin pro výrobu a vývoj čipů a moderních technologií a také o to, že řada firem v USA má v Číně významný podíl výrobních kapacit. Vysoká cla vůči Číně by tak byly podle Peterky pro tyto americké firmy likvidační."Evropa takto silné karty nemá," zdůraznil. Přesto je ale EU podle Peterky obrovským trhem, který má co nabídnout. "Vidím proto prostor pro jednání," dodal.

Už v sobotu analytici varovali, že zvýšena americká cla zasáhnou Česko především sekundárně přes další trhy a projeví se tak zřejmě s několikaměsíčním zpožděním, což může vést k omezenému růstu mezd i ztrátě pracovních míst, nižšímu daňovému výběru i větším schodkům rozpočtů. Analytici ale zároveň upozorňují, že opět může jít o vyjednávací taktiku amerického prezidenta Donalda Trumpa.

"Česká republika spolu s našimi partnery v EU nadále podporuje konstruktivní dialog a hledání diplomatického řešení. Musíme reagovat jednotně a odhodlaně, abychom ochránili naše ekonomické zájmy a zajistili spravedlivý obchod pro naše firmy," uvedl v sobotu premiér Petr Fiala (ODS). Podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) není k zavedení 30procentních cel žádný důvod, situaci řeší se zástupci průmyslu.