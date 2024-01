NFT měly být mrtvé. Čtyři nejdražší digitální obrázky se ale vloni prodaly za miliony dolarů

Trh s digitálními tokeny se vrací k růstu. Naznačují to denní obraty i nejvyšší transakce roku 2023. Za podivné obrázky jsou lidé stále ochotni platit horentní sumy.

Vysmívané i zavrhované. NFT, neboli unikátní tokeny nesoucí většinou audiovizuální data, byly investičním hitem roku 2021. Nejdražší NFT se prodávala za miliony dolarů a cena slavných sérií jako CryptoPunks nebo Bored Ape Yacht Club se prodávaly za miliony dolarů. Poté ale trh s nimi zkolaboval a řada spekulantů přišla o obří sumy. Z NFT se staly vysmívaná spekulace.

Podívejte se na nejdražší NFT roku 2023:

Ale NFT nezmizely. Naopak spolu s rostoucími cenami kryptoměn, zejména etheru, za nějž se většina NFT obchoduje, vloni dostal trh s digitálními tokeny další impuls. A podle NFTstats se cena čtyř nejdražších obchodů s NFT vyšplhala nad 11 milionů dolarů.

„Nejdražším NFT prodaným v roce 2023 se stal The Goose ze série Ringers s pořadovým číslem 879 vytvořený Dmitrijem Cherniakem. Cena byla 3655 etherů,“ uvedl NFTstats na Twitteru. V dnešních cenách by přitom šlo o částku přesahující osm milionů dolarů. Kupujícím se stal účet @punk6529, který představuje obří kryptoměnový fond zaměřující se na investice v metasvětě.

Populární sběratelské série

Také další ze čtveřice nejdražších loňských NFT patří do velkých sběratelských kolekcí. Třetí pozici obsadil obrázek Zombie CryptoPunk ze série CryptoPunks od Larva Labs studio (prodáno za 857 etherů), čtvrtý se umístil prodej Gold Fur BAYC ze série Bored Ape Yacht Club od Yuga Labs. Ten se prodal za rovných 800 etherů.

Výjimku tvoří druhá nejdražší položka – za tisíc etherů se prodalo jednorázové NFT The DooKey Dash Key. Nicméně i ten patří do digitálního světa Yuga Labs, jedná se totiž o důležitou součást jejich hry Dookey Dash.

Nárůst pokračuje

Podle statistik se trh s NFT opravdu nadechuje k návratu na výsluní. Například za pouhý den se uskuteční kolem 20 tisíc transakcí v celkové hodnotě přesahující 30 milionů dolarů.

Hned osm populárních sérií překonává v současnosti tržní kapitalizaci 100 milionů dolarů. Nejpopulárnější zůstávají CryptoPunks, jejiž celková hodnota je 1,25 miliardy dolarů. Následuje Bored Ape Yacht Club (603 milionů) a jejich derivát Mutant Ape Yacht Club (227 milionů dolarů).

