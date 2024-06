Český sběratel koupil Rumělkový Merkur, nejdražší známku Evropy

Unikát srovnatelný se slavným Modrým Mauriciem. Tak o Rumělkovém Merkuru hovoří filatelisté. Nyní si jej do své sbírky pořídil český sběratel. Jde přitom o jeden z pouhých dvou exemplářů, které jsou v soukromých sbírkách. Hodnota známky přesahuje částku deseti milionů korun.

Nejslavnější a nejdražší známka platná na našem území, tzv. Rumělkový Merkur, se nově nachází v české sbírce. Hodnota této rakouské známky podle znaleckého posudku přesahuje deset milionů korun. Konkrétní cena transakce stejně jako nový český majitel zůstávají tajemstvím. Jedná se o světový unikát, kterým se dnes mohou chlubit pouze dva soukromí sběratelé na světě.

Rumělkový Merkur patří mezi nejdražší a nejvzácnější známky celého světa a současně je nejdražší „základní“ známkou Evropy.

„V top filatelii tak jde o podobně ikonickou položku jakou je Modrý Mauricius. Vůbec poprvé v novodobých dějinách se tato známka dostává do soukromé tuzemské sbírky. České filatelii tak Merkur přinese mimořádnou prestiž v očích světové filatelistické komunity,“ říká David Kopřiva, který obchod zprostředkoval.

Pouhých pět exemplářů

Známka vyšla v roce 1856 a používala se na zasílání novin. Na světě se dodnes dochovalo jen pět exemplářů, které prošly poštou. Z toho se aktuálně pouze dva kusy nachází v soukromých sbírkách. Další dva vlastní instituce, jeden kus zůstal neznámo kde. Do české sbírky nyní zamířil nejkvalitnější ze všech známých exemplářů.

Na trhu se rumělkový Merkur objevuje velice zřídka. Poslední známý obchod se uskutečnil před 15 lety v Rakousku, kde byl jeden z exemplářů prodán dokonce za částku přesahující půl milionu euro.

Bůh Hermes

Hlavním motivem těchto známek je hlava řeckého boha Herma, v Římě známého jako Merkur, posel bohů. V polovině 19. století ještě nebylo zvykem zoubkování a známky se pro oddělení od sebe stříhaly, a tak je tomu i u Merkurů. Rovněž se na nich nenacházela cena ani označení vydávajícího státu.

Existuje několik variant Merkuru, které se na první pohled liší především barvou. Mezi nejběžnější patří Merkur modrý, protože se lepil přímo na noviny, které se celkem často dochovaly. Vzácnější jsou žluté a růžové Merkury, které se používaly pro větší počty výtisků, nejméně se pak dochovalo variant rumělkových. Ty v roce 1856 nahradily původní merkury žluté a také se lepily na balíky 10 výtisků novin a po roztržení se vyhazovaly, a patří tak mezi první desítku nejdražších známek na světě.

Filatelie na vzestupu

Popularita filatelie je v posledních letech na opětovném vzestupu. Hovoří o tom rostoucí maximální ceny dosažené na aukcích, ale také soukromé prodeje mezi sběrateli. Zároveň se i v České republice množí akce, na kterých nejlepší tuzemští i zahraniční sběratelé představují části svých sbírek. Patří k ní například výstava Poklady světové filatelie, jejíž druhý ročník proběhl vloni na podzim. Navštívil ji mimo jiné ředitel prestižního filatelistického Clubu de Monte-Carlo Olivier Stocker.

„Svět filatelie se v posledních letech výrazně proměnil. Vedle internetu jej mění také movití sběratelé z dálného Východu,“ uvedl tehdy pro newstream.cz. Zároveň poradil, jaký je nejlepší přístup ke sbírání známek. „Vždy říkám: nesbírejte kvůli penězům. Tím nezbohatnete. Ale když budete dobrými sběrateli, jako vedlejší produkt může být růst hodnoty sbírky. A to klidně i výrazný, když například začnou růst nové trhy a vy budete mít dobrou sbírku tamních známek. Ale dělejte to kvůli vášni, potěšení, kvůli setkávání se se zajímavými lidmi, kvůli historii.“

