Zima na trhu NFT je tuhá a vytrvalá, ne však nekonečná, míní analytička

Trh s NFT nadále ochlazuje. Důvod? Přesycení trhu, v jehož důsledku postupně klesá hodnota děl, která se dříve dražila za miliony. A taky padělatelé, kteří odradili investory. Zima na trhu NFT je dlouhá a tuhá, ale rozhodně to nemusí znamenat konec jednoho fenoménu, míní hlavní analytička společnosti Wonderinterest Trading Olívia Lacenová.

Ještě v polovině roku 2021 trh s NFT (non-fungible token), který se stal novým fenoménem, výrazně rostl a investice do něj hlásili kromě celebrit i první velcí a stabilní investoři. Mimo jiné to byla společnost VISA, která investovala do populárního balíčku avatarů s názvem CryptoPunks. Negativní vývoj na světových finančních trzích však zasáhl i trh s NFT, který tak v loňském roce zažil historicky první korekci. Ta však ani po roce stále není u konce.

Zdá se, že bláznivý býčí trend, který způsobil, že trh s NFT vzrostl během tří let o 705 procent na 338 milionů dolarů (do konce roku 2020), stejně jako euforické období roku 2021, je již dávno u konce. Na rozdíl od akciového trhu, kde došlo k oživení, trh s NFT nadále ochlazuje.

Podle zprávy zveřejněné na serveru Nonfungible.com masivní negativní sentiment z globální ekonomiky ve druhém čtvrtletí roku 2022 konečně pronikl i do tohoto netradičního investičního segmentu, což umožnilo umělcům zpeněžit svá digitální umělecká díla.

Prodej prudce klesá

V posledním roce můžeme pozorovat, že prodeje NFT mají výrazně klesající křivku. Zatímco 20. září 2022 činil denní prodej NFT 33 600 kusů a dosahoval přibližně 16 milionů dolarů, při pohledu na graf z 19. září 2023 můžeme vidět výrazné oslabení a denní prodej pod 2 900 kusů s celkovým objemem 2,8 milionu dolarů.

Graf: Vývoj hodnoty denního prodeje NFT v počtu jednotek a denního prodeje v dolarech

Nasycení trhu a padělky

Důvodem, proč ochlazení zájmu investorů stále přetrvává, je také přesycení trhu, v jehož důsledku postupně klesá hodnota děl, která se dříve dražila za miliony. Neustálý příliv nových projektů a umělců nakonec vedl k přehlcení trhu a následnému poklesu poptávky. Nemluvě o tom, že se objevili i podvodníci, kteří se snažili prodávat padělky, což zvýšilo nedůvěru a opatrnost investorů.

Budoucnost je nejistá

Přestože někteří odborníci od počátku tvrdili, že se jedná o čistě spekulativní investici, neznamená to, že trh s NFT umírá. Nákupní šílenství, které jsme viděli v prvních letech vzniku tohoto fenoménu, je přinejmenším prozatím definitivně pryč, ale NFT si nepochybně zajistily své stabilní místo v digitálním světě blockchainu a nic nenasvědčuje tomu, že by si opět masově nezískaly srdce investorů. Vzhledem k implementaci této technologie do každodenního virtuálního a postupně i reálného života je docela dobře možné, že bychom se v budoucnu mohli dočkat obnovení zájmu o investování na tomto trhu.

Obsah článku slouží výhradně pro informaci, není doporučením ke koupi nebo prodeji. Neslouží jako náhrada investičního poradenství, před jakýmkoli rozhodnutím je nutné provést důkladný průzkum trhu a zvážit svou toleranci k riziku - pozn. red