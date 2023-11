Když sběratel začne prodávat své známky, je to pro něj malá smrt, říká jeden z nejlepších filatelistů světa Olivier Stocker

Největší unikáty českých filatelistických sbírek se v tomto týdnu ukazují na výstavě Poklady světové filatelie II. v pražském Obecním domě. Výstavu pořádá Prestige Philately Club Prague, jehož členy jsou nejváženější tuzemští filatelisté. Na výstavě pak jsou k vidění i některé známky hostujících členů prestižního Clubu de Monte-Carlo. Jeho ředitel a CEO aukční síně Spink Olivier Stocker se zúčastnil zahájení pražské výstavy. „Svět filatelie se v posledních letech výrazně proměnil. Vedle internetu jej mění také movití sběratelé z dálného Východu,“ prozradil newstreamu hlavní trendy ve filatelii muž, který platí za jednoho z nejlepších sběratelů známek na světě.

Na co se tu těšíte nejvíc?

Jsem zvědavý, co všechno tu uvidím. Je tu zhruba 60 exponátů, některé z nich jsem už viděl loni na výstavě Clubu de Monte-Carlo, jehož jsem prezidentem. Ale vždy je zajímavé vidět takovéto unikáty pohromadě. A důležitá je také samotná instalace, organizace. Ty jsou klíčové, aby se povedlo přilákat širokou veřejnost. Nám filatelistům by stačily ty samotné známky.

V jaké kondici vůbec dnes je filatelie? Se vší tou digitalizací, pandemií…

Jako všechno také filatelie se výrazně rozvíjí. Takže bych řekl, že filatelie je nyní ve fázi tranzice a ukážu vám to na konkrétním příkladu. Dříve se většina sběratelů snažila mít všechny známky jedné země. Podle katalogů si doplňovali prázdná místa, a když uspěli, začali sbírat další zemi, celý kontinent, celý svět. Mimochodem jeden ze členů Clubu de Monte-Carlo má téměř všechny známky od začátku do roku 2015, statisíce známek, chybí mu jen pár tisíc. Ale toto se již téměř neděje, je to moc známek.

A co tento způsob nahradilo?

Lidé se více specializují. Na jednu zemi, ale spíše na jedno vydání a jdou hodně do hloubky, do detailu, touží po nejlepším exempláři s nejlepší proveniencí. A jak se proměnili sběratelé, proměnil se také trh. Do toho se výrazně proměňují také teritoria, hodně nastoupila Asie, zejména Indie, Čína, Singapur, Hongkong. To jsou nyní velmi silné trhy. Ostatně i kvůli tomu bude naše příští výstava Monacophil, která se uskuteční od 5. do 8. prosince 2024, věnovaná zejména známkám dálného Východu, tedy bez Indie a Číny, kterým jsme již výstavu věnovali.

Co za tímto vzestupe asijských trhů stojí?

Noví sběratelé, mladí, movití sběratelé, kteří na trhu působí hodně agresivně. Na aukcích chtějí prostě vyhrát.

Zmínil jste onu specializaci sběratelů, na co se tedy zaměřujete vy?

Já toho sbírám hodně, nejen známky. Ale ve známkách mám několik zajímavých kolekcí, které získaly prestižní ocenění. A co se týče nějaké zvláštní orientace, zajímají mě například známky z ostrova Reunion.

Vy jste zároveň CEO prestižní aukční síně Spink, která se zaměřuje na sběratelské předměty. Jaké jsou obecné trendy ve sběratelství?

Jde o velmi tradiční společnost, která vznikla již v roce 1666. Nyní se zaměřujeme hlavně na sběratelské předměty a nejnověji také na „lifestyle collectibles“, tedy například whisky nebo kabelky. Kabelky sbírají ženy, díky čemuž se nám daří rozšiřovat řady sběratelů. Nově jsme zařadili také filmové plakáty. Ale například Pokémonové karty neprodáváme.

Ty jsou ale ohromnou senzací zejména v Asii.

To je. Ale my si ještě počkáme. Může to být stejné jako s NFT, kolem něhož panovala velká obliba, bylo to velké hobby, a pak se ten trh zřítil zhruba o 90 procent. Počkáme si, až se to trochu usadí. Uvidíme, jestli se za deset let budou prodávat za desítky tisíc dolarů, nebo za desítky dolarů. V tomhle jsme konzervativní. Chceme zjistit, že daná oblast má dlouhodobý potenciál, než se do ní pustíme. Důležitý je pro nás také vztah k historii.

Je možné, že by někdo začal sbírat například kartičky s Pokémony a poté přesedlal na známky? Nebo se filatelistou prostě musíte „narodit“?

Myslím, že je velmi složité přejít z Pokémonových kartiček ke známkám. Sbírání známek je prostě mnohem komplikovanější, zahrnuje to daleko větší zkoumání. Filatelie je podle mě nejpokročilejší koníček, způsob sbírání. A také nejvíc fascinující. A také nejvíc problematický na sdílení. Protože když jdete s kůží na trh, ostatní vám řeknou: O, tady to máte špatně, tamhle to je špatně… Musíte být opravdu stateční, protože o svou kredibilitu můžete okamžitě přijít. Nejsem si jist, že na to je připraven sběratel Pokémonových kartiček. Možná že sběratel bankovek ano, protože tiskárny a tiskaři někde bývají stejní, například De la rue, Bradbury Wilkinson a další.

Co vlastně filatelista se svými známkami dělá?

Pro mě je procházení mých známek nejvíc uvolňující věc na světě.

A jaké prožíváte emoce, když třeba máte nějakou známku nebo část sbírky prodat?

Vlastně existují dva typy filatelistů a jsou zhruba 50 na 50. První říkají, že sbírka je jejich život a jakmile začnou prodávat během života, je to vlastně „malá smrt“. Druzí to mají sice podobně, ale zároveň říkají, že nechtějí svým dědicům nechat břímě v podobě prodeje a raději prodávají sami. Ostatně oni to umějí prodat lépe a také můžete mít upřímnou radost z toho, že se vaše sbírka dostane do rukou dalšímu vášnivému sběrateli.

Takže to nefunguje jako třeba u umění, kde sběratelé prodají třeba jeden obraz, aby koupili jiné?

Takto se prodávají zejména kusy, které máte dvakrát. A pak jsou někteří sběratelé, kteří se po dokončení určitého celku rozhodnou tento celek prodat.

Tím mě přivádíte na klíčovou otázku: jsou známky investice? A pokud ano, jak výnosnou?

Vždy říkám: nesbírejte kvůli penězům. Tím nezbohatnete. Ale když budete dobrými sběrateli, jako vedlejší produkt může být růst hodnoty sbírky. A to klidně i výrazný, když například začnou růst nové trhy a vy budete mít dobrou sbírku tamních známek. Ale dělejte to kvůli vášni, potěšení, kvůli setkávání se se zajímavými lidmi, kvůli historii.

Je sbírání známek opravdu výlučně mužská doména?

Většinově ano. Přinejmenším 95 procent sběratelů jsou muži. Ale máme i členky našeho klubu, ačkoli jich není mnoho. Rádi bychom jich měli víc a zcela jistě tomu nijak nebráníme. Stejně tak bychom rádi přivítali více mladých sběratelů.

Zmínil jste, že při sbírání známek je důležitý výzkum a hledání. Jak se to v posledních letech změnilo?

Klíčovou roli samozřejmě hraje internet a zejména přístup veřejných institucí. Díky nim se informovanost o známkách z celého světa výrazně zvětšila. A důležité jsou také výrazně větší možnosti sdílet znalosti s dalšími sběrateli z celého světa. To má hodně velký dopad zejména na informace o provenienci, která hraje podobně jako v umění zásadní roli.

Kdybyste měl neomezený rozpočet, co byste koupil? Co je váš filatelistický sen?

Asi vám neodpovím tak, jak byste si představoval. Předně potenciální nákupy vždy konfrontuji se svou sbírkou a tím, co dál potřebuje a také jaké mám prostředky. Takže mým snem ani není první vydání amerických známek v perfektním stavu, protože vím, že by to mohlo stát 100 milionů dolarů, ani Penny Black za 30 milionů liber. S neomezeným rozpočtem bych rád pracoval na tom, aby se rozšiřovalo povědomí o filatelii, aby z toho byla „ta velká věc“. V historii známky sbírali opravdu slavní lidé a děje se tak i dneska a ani o tom nevíte. A to je škoda. Takže kdybych měl neomezený rozpočet, zaplatil bych nejlepší výzkumníky světa, aby vymysleli plán, jak to zrealizovat.

Olivier Stocker

CEO aukčního domu založeného roku 1666, který působí na třech kontinentech. Zaměřuje se na sběratelství se zvýšeným důrazem na filatelii. Stocker je jeden z nejvýznamnějších osobností světové filatelie. Vloni byl zvolen prezidentem nejslavnějšího filatelistického klubu Club de Monte Carlo.

