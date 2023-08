Vlivný ekonomický server si všiml pražské Paralelní Polis. Popisuje její snahu nabourat vliv dolaru

Bývalá rozsáhlá továrna v Praze-Holešovicích pulsuje kolektivní energií aktivistů za digitální práva, „cypherpunkerů“ posedlých soukromím a kryptuvěrných ideologů. Paralelní Polis funguje jako živý příklad toho, jak by svět mohl vypadat – vzorek decentralizované a vzdorovité technologie navržené tak, aby fungovaly mimo dosah vlád, zákonů a centrálních bank. Polis je místo, kde se sbíhají technologie, filozofie a aktivismus, vysekl poklonu pražskému projektu zpravodajský server CNBC.

V roce 2007 se skupina českých „uměleckých partyzánů“ Ztohoven nabourala do živého přenosu z webové kamery České televize zachycující počasí v Krkonoších. Uprostřed živého vysílání mohli překvapení diváci sledovat imitaci výbuchu jaderné bomby. Tento žert byl jedním z mnoha v průběhu desetiletí, které měly vyprovokovat diváky a podpořit pocit odporu a revolty proti předepsaným společenským normám. Ztohoven od té doby přidali do svého arzenálu kryptoanarchii a hackerství – a to vše nachází útočiště v Praze v rekonstruované tovární budově zvané Paralelní Polis neboli „paralelní svět“, napsal server CNBC.

Polis jako vzor decentralizovaného světa

Název vzdává hold českému filozofovi a disidentu Václavu Bendovi, který toto slovní spojení vymyslel v 70. letech jako způsob, jak popsat vznikající undergroundovou „druhou“ kulturu tiše rozvracející vládnoucí komunistický režim. Paralelní svět Ztohoven ale nabízí jiný druh anarchie – funguje jako živý příklad toho, jak by svět mohl vypadat, jako vzorek decentralizované a vzdorovité technologie navržené tak, aby fungovaly mimo dosah vlád, zákonů a centrálních bank, dodal CNBC.

Je to místo, kde kryptografie neboli šifrování nahrazuje kontrolu, kryptoměna nahrazuje běžné měny a o kontroverzních konceptech se nejen diskutuje, ale jsou uskutečňovány lidmi, které jejich ideologie spojuje dohromady. „Závazek Polis k soukromí, svobodě a suverenitě je v souladu se základními principy hnutí Web3,“ řekl CNBC Dan Ligocký, manažer projektů, které mají hluboké vazby na komunitu kolem etherea. „Jsme zde, abychom podpořili ekosystém a jsme otevřeni spolupráci s kýmkoli, jehož étos je v souladu s naším,” dodal.

Od Lobkowicze po zakladatele etherea

Rozsáhlá továrna přeměněná na fórum skutečně pulzuje kolektivní energií aktivistů za digitální práva, cypherpunkerů posedlých ochranou soukromí a kryptuvěrných ideologů. A navštěvují jej různorodí obyvatelé počínaje princem Williamem Lobkowiczem, který patří k propagatorům krypta a NFT, až po spoluzakladatele etherea Vitalika Buterina. Polis je místo, kde se sbíhají technologie, filozofie a aktivismus, uvedl CNBC.

Franšízy Polis již vyrostly ve Vídni, Barceloně a dvou slovenských městech – důkaz trvalé přitažlivosti anarchie. Vídeňská pobočka jde tak daleko, že se sama označuje za živý příklad toho, jak „se šíří virus kryptosvobody Paralelní Polis“.

Nejen kryptoměny, ale i biohacking

Tato centra sdílejí určité fyzické rysy – jsou zde k pronájmu co-workingové stoly, konferenční sály pro hackathony a setkání zaměřená na blockchain, stejně jako prostory věnované experimentálním technologiím, kde můžete třeba fušovat do 3D tisku a laserových řezů. A kromě pořádání pravidelných bitcoinových a ethereových setkání pořádá bratislavská pobočka také sezení věnovaná biohackingu – neboli rozšiřování lidského těla o technologie vytvořené na míru s cílem vytvořit nový druh „nadlidí".

Praha v čele kryptodění

Projektu Polis pomáhá to, že Praha má dlouhou historii v získávání nejlepších talentů v kryptosektoru. Česká metropole je domovem první hardwarové peněženky na světě a prvního sdružení pro společnou těžbu bitcoinů. Bitcoin je akceptován v Alze, jednom z největších maloobchodních řetězců v zemi, stejně jako ve stovkách dalších menších podniků. Město je také hostitelem významných mezinárodních konferencí, které do Česka každoročně přitahují tisíce lidí.

„Celkově je bitcoinová komunita v České republice velmi silná, zvláště když se přepočítá na obyvatele,“ řekl serveru Josef Tětek, kryptoekonom a bitcoinový analytik u poskytovatele hardwarových peněženek Trezor. „Česky mluvících obyvatel je kolem 10 milionů. Nejoblíbenější český bitcoinový youtuber se může pochlubit 90 tisíci odběrateli, přičemž každoroční bitcoinová konference s názvem Chaincamp, která se koná pouze v češtině, přiláká i v době medvědího trhu kolem 2000 návštěvníků," dodal.

Letos v létě pořádaly se v Praze konaly dva velké kryptosummity ETHPrague a BTCPrague, a to ve stejný týden. Byla tam některá z nejpozoruhodnějších jmen v bitcoinovém ekosystému včetně Buterina, po celém městě se konaly akce doplňující duální kryptokonference. „ETHPrague znovu potvrdilo mé přesvědčení, že budoucnost internetu je vytvářena živoucí globální komunitou vizionářů, vývojářů a podnikatelů,“ uvedl Ligocký. „Společně se snažíme odemknout neomezené možnosti, které před námi leží v této decentralizované sféře. A ETHPrague je jen začátek,“ řekl s tím, že pracují na dalších akcích po celé Evropě pro všechny , kteří sdílejí stejnou vizi.

