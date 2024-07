Na akciovém trhu se rýsuje historický obrat. Peníze tečou do menších firem, Meta a Google mají utrum

Naděje na zářijový pokles americké úrokové sazby odsávají peníze z akcií velkých technologických firem a přesměrovávají je do akcií menších společností, které jsou náchylnější na cenu úvěrů.

Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta a Nvidia. Top technologické akcie, které v posledních letech táhly celý trh. Patří jim dnešek. Ale co budoucnost?

Zdá se, že na akciových trzích v tichosti dochází k velkému obratu. Jen málo investorů tuto změnu očekávalo a mnozí si lámou hlavu nad tím, co za ní stojí. Akcie takzvaných Magnificent Seven v poslední době zaostávají za cennými papíry menších společností. Indexu menších akcií Russell 2000 se v posledních týdnech dařilo o poznání lépe než indexu S&P 500, kam patří právě zmíněná "sedmička statečných".

„Akciový trh zažívá obrat, který nastartovalo zveřejnění americké inflace za měsíc červen,“ komentuje Tomáš Cverna, analytik společnosti XTB. Meziroční růst cen se totiž v minulém měsíci přiblížil k cíli centrální banky a trh začal počítat s prvním snížením sazeb již v září.

„Investoři uvěřili, že posun směrem k nižším sazbám je téměř na dosah, a proto se předháněli v investicích do akcií firem, které po poklesu sazeb pravděpodobně vzrostou,“ píše o aktuálních přesunech finančních toků na trzích deník Wall Street Journal.

A které to jsou? Z očekávání investorů těží společnosti s nižší tržní kapitalizací a také firmy z odvětví, která obecně trpí na vysoké úrokové sazby. Právě do těchto společností se začal přesouvat kapitál z Big tech firem. „Myslím, že do konce roku Fed přistoupí ke snížení sazeb dvakrát a vždy o 25 bazických bodů, což bude další vzpruha nejen pro akcie z indexu Russell 2000, ale i pro celý akciový trh,“ dodává analytik.

Na trzích působí ještě další síla: rostoucí očekávání, že se Donald Trump po listopadových volbách vrátí do Bílého domu. „Domnívám se, že případné vítězství Donalda Trumpa ve volbách podpoří růst akciových indexů, protože jedním z kroků nové administrativy by mohlo být snížení korporátních daní, a taky mírnější regulace,“ uzavírá Cverna.