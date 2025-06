Tesla přišla o klíčového muže. „Kat“ Omead Afshar zachraňoval, co Elon Musk pokazil

Výrobce elektromobilů Tesla má další problém. Podle informací The Financial Times ji opustil Omead Afshar, který stál v čele obchodních týmů v Severní Americe a Evropě a který byl podle řady odborníků hlavním strůjcem úspěchu Tesly v loňském roce. K odchodu přitom mělo dojít v těžkých časech, kdy Tesle klesá prodej na řadě klíčových trzích.

Omead Afshar je pro Elona Muska důležitou figurou. Po převzetí sociální sítě Twitter byl jedním z klíčových lidí, kteří vedli převzetí firmy a následně vyhodili zhruba 7500 pracovníků. Poté nastoupil na zásadní post ve výrobci aut, společnosti Tesla, kde se stal šéfem obchodu pro Severní Ameriku a Evropu. Také tady se mu podařilo snížit počet zaměstnanců, ale zároveň Tesla začala dosahovat rekordních výsledků. Vžila se pro něj označení jako Hasič nebo Kat.

Nyní ale Afshar z Tesly podle informací The Financial Times odchází. Děje se tak po velmi špatných výsledcích společnosti vyrábějící populární elektroauta. Propad prodejů, tržeb i zisku přitom odborníci spojovali zejména s Muskovým angažmá ve vládě Donalda Trumpa. Ani po odchodu z vlády se však prodeje tesel příliš nevzmohly, naznačují data za květen. Podle FT.com například prodej v Evropě propadl o 28 procent a klesal pátý měsíc v řadě.

Nikdo z vedení Tesly událost nekomentoval.

Nejistá budoucnost

Afshar pracuje pro společnost Tesla od roku 2017, začínal v kanceláři generálního ředitele a od roku 2020 dohlížel na výstavbu rozsáhlého výrobního závodu Giga Texas v Austinu.

V současnosti není jisté, zda Afshar opustí Teslu zcela, nebo jen významný post, ani to, jestli se neposune v rámci firemního impéria Elona Muska do jiné firmy a jiný post.

