Koruna vstupuje do nového roku silná

Koruna vstupuje do nového roku při síle, je nejsilnější od srpna 2011 a nachází se blízko maxim od roku 2008. Svědčí jí včerejší slova guvernéra ČNB Aleše Michla.

Reklama

Koruna vstupuje do nového roku při síle. Dnes ráno zpevnila pod 24,10 za euro, a to až na svoji celkově nejsilnější úroveň od srpna 2011. Obchoduje se za 24,073 koruny za euro. Pouze 14 haléřů ji dělí od překonání své nejsilnější hodnoty za celou dobu od října 2008, tedy od předvečera globální finanční krize.

České měně svědčí včerejší slova guvernéra České národní banky Aleše Michla, která v rozhovoru pro ČTK vyzdvihl úspěchy stávající měnové politiky centrální banky v potírání inflace. Podle něj je mix poměrně vysokých úrokových sazeb, nejvyšších od roku 1999, a právě silné koruny účinný v protiinflačním boje.

Stanislav Šulc: Koruna pod tlakem. Příští rok může razantně oslabit, přiznává i ČNB Názory ČNB již ve čtvrtek může zvýšit základní úrokové sazby. Půjde o zásadní moment zejména pro kurz české koruny. Před radou České národní banky v čele s guvernérem Alešem Michlem jsou složité měsíce. Již na jaře příštího roku by se mohla česká koruna dostat do vážných potíží. Roztočilo by to další vlnu inflace, míní komentátor newstream.cz Stanislav Šulc. Stanislav Šulc Přečíst článek

To mezinárodním devizovým obchodníkům dává jasnou indicii, že ČNB je připravena případně intervenovat za silnější korunu i v letošním roce. Od loňského května intervenovala prodejem deviz v přepočtu za více než 600 miliard korun. V posledních dvou měsících loňska ale podle dostupných informací vstupovat na trhy za účelem intervence prakticky nemusela, postačila verbální deklarace připravenosti k intervenci.

Koruně totiž svědčí také celkový vývoj ve světě. Zejména pak to, že v EU nepropukla energetická krize a že referenční cena plynu v EU klesá na úrovně před zahájením ruské intervence na Ukrajině loni v únoru. Takový vývoj snižuje riziko nastání hlubší recese v ČR a zemích EU.

Reklama

Osobnosti roku 2022: Aleš Michl má v rukou růst ekonomiky. Zatím neselhává Leaders Centrální banky patřily v roce 2022 ke klíčovým hráčům světové ekonomiky. Ačkoli si to možná někdo nechce přiznat, hrají v současnosti roli přinejmenším srovnatelnou s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, ne-li větší. A platí to i pro Aleše Michla, nového guvernéra České národní banky, který patřil k osobnostem roku 2022 podle byznysového portálu newstream.cz. Stanislav Šulc Přečíst článek

Jana Matesová: Ekonomika se propadne. Lidé přestanou nakupovat to, co nepotřebují Money Inflace nejspíš nadále zůstane dvouciferná a může za to i aktuální politika České národní banky, myslí si bývalá zástupkyně České republiky ve Světové bance a respektovaná ekonomka Jana Matesová. Jak se podle ní bude vyvíjet česká ekonomika v příštím roce? Stanislav Šulc Přečíst článek