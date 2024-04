Kdysi král elektromobility, dnes chřadnoucí impérium. Konec Tesly se blíží

Kdo dnes kupuje elektromobil, nekouká pouze po Tesle. Spíše naopak. Pravděpodobnost, že si Teslu v nabídce elektromobilů vybere klesá každý měsíc. Hodnota akcí od svého vrcholu ztratila už 60 procent. Začíná se impérium hroutit?

Tesla je za svým vrcholem – rozhodně pokud jde o její akcie. Jejich cena dosáhla svého historického maxima 410 dolarů dne 4. listopadu 2021. Od té doby však ztratily 60 procent své hodnoty a aktuálně se obchodují pod 170 dolarů, kam je poslaly zveřejněné výsledky za letošní první čtvrtletí. Odbyt automobilky se snížil o téměř devět procent na 386 810 vozů ze zhruba 423 tisíc vozů před rokem. Vykázal tak první meziroční pokles za téměř čtyři roky a výrazně zaostal za očekáváním analytiků.

Analytik Dan Ives ze společnosti Wedbush Securities označil nejnovější výsledky Tesly za „naprostou katastrofu“, kterou bude firma investorům těžko vysvětlovat.

K poklesu odbytu přispěly podle automobilky především dvě zásadní situace. Tou první byly problémy způsobené narušením dopravy v Rudém moři. Druhou byla sabotáž, která omezila výrobu v její německé továrně.

Doba pokročila

Je třeba uznat jednu věc. Muskovi se společností Tesla povedlo vybudovat obří firmu. Začalo to designem, který jako by připomínal Apple, do toho levné lithium, úspěšný marketing o záchraně planety díky elektromobilitě a v kombinaci s notnou dávkou štěstí a dobrého načasování Musk všechny tyto prvky spojil ve žhavou novinku v zakrnělém automobilovém průmyslu. Z Tesly se stal hit. A z Muska na nějaký čas nejbohatší muž světa. Jeho automobilka se stala hodnotnější než pět jejích největších rivalů dohromady a světově prodávala nejvíce elektromobilů.

To však bylo v dobách kdy skoro nikdy jiný elektromobily nevyráběl. Tesla ze svého prvenství pak žila ještě několik let. Časy se ale změnily a přichází vystřízlivění. Celý svět posledního půl roku přehodnocuje svůj pohled na elektromobily. Vzhledem k tomu, že Tesla na rozdíl od většiny jiných automobilek vyrábí pouze elektromobily, je logické, že na ní současná situace dopadá nejvíce.

Možná přichází také vystřízlivění zákazníků. Již dříve se objevovala hlášení o špatné kvalitě výroby u vozů Tesla, kterým třeba pod nánosem písku či bláta upadávaly nárazníky.

Elektromobily už dnes nekupují pouze Muskovi fandové a výběr je podstatně větší než před pěti či deseti lety. Kdo dnes kupuje elektromobil, nekouká pouze po Tesle. Spíše naopak, pravděpodobnost, že si Teslu v nabídce elektromobilů vybere klesá každý měsíc.

Jistě, Muskovi se již několikrát povedlo nepříjemnou situaci zvrátit, ale tentokrát se situace zdá horší než kdy předtím.

