Kdo je nečekaným vítězem v globální energetické válce? Ne, Evropa to není

Rok a půl trvající ruská invaze na Ukrajinu vyvolala horečnatou snahu Evropské unie zbavit se závislosti na ruské ropě a plynu. Nečekaným vítězem v globální energetické válce ale není Evropa, ale dosud přehlížené a z hlediska dodávek energií okrajové země Afriky a Asie, píše deník The Wall Street Journal.

Kdysi obskurní kouty energetického světa od pobřeží Konga po Ázerbájdžán zažívají boom, protože Evropa v nich nachází nové zdroje zemního plynu, které nahradí ruské dodávky pohánějící dříve kontinent. Poslední rok a půl překreslil energetickou mapu světa rapidním tempem, napsal deník The Wall Street Journal.

V Bir Rebaa, hluboko v saharské poušti italská energetická společnost Eni a alžírská státní energetická společnost vrtají desítky vrtů, které během několika měsíců začaly vydávat plyn z dosud nevyužitých polí. K exportu slouží tři plynovody pod Středozemním mořem, které spojují obrovské zásoby plynu Alžírska s Evropou.

Trhlina v dlouholetém spojenectví Alžírska a Ruska

Alžírsko má dlouhodobě silné spojenectví s Ruskem, nakupuje i velké množství zbraní z Moskvy. Náhlá žízeň Evropy po alžírském zemním plynu tento vztah prolamuje. „Máme přátelství a politické vazby, ale byznys je byznys," řekl v rozhovoru pro WSJ alžírský ministr energetiky Mohamed Arkab.

Alžírští představitelé nyní vyjednávají nové smlouvy o plynu s kupci v Německu, Nizozemsku a jinde v Evropě. Do velkých investic v Alžírsku se pustila Italská Eni, tamní vláda ale jedná i s americkými giganty Chevron a Exxon Mobil o smlouvách, které by společnostem umožnily poprvé těžit plyn v zemi.

Další výherci krize: Ázerbájdžán a Kongo

Konsorcium se sídlem v Londýně vedené společností BP zvyšuje produkci plynu v Ázerbájdžánu. Ten spojuje 3400 kilometrů potrubí s jižní „patou“ Itálie. Ázerbájdžánští představitelé tvrdí, že jsou v předstihu svého slibu zdvojnásobit dodávky plynu do Evropy do roku 2027. A Eni je také blízko k výrobě zkapalněného zemního plynu (LNG) ze zařízení plovoucího u pobřeží Konga.

Veškerá tato aktivita spočívá ve snaze přesměrovat tok zemního plynu po celém světě. Plyn kdysi proudil především jihozápadně z Ruska směrem do Středozemního moře. Nyní se Evropa připravuje na zvýšení dovozu z Afriky, přičemž plyn proudí přes Itálii do Rakouska a dalších zemí. Celosvětový vývoz LNG vzrostl na rekordní maximum, podpořen prudkým nárůstem dodávek z USA do Evropy.

Intenzivní energetická diplomacie

Západní představitelé a manažeři velkých firem se pustili do intenzivní energetické diplomacie. Italská premiérka Giorgia Meloniová a její předchůdce Mario Draghi cestovali do Alžírska, aby uzavřeli nové dohody o plynu. Důvodem bylo mimo jiné to, že ruský plynárenský gigant Gazprom loni na konci září nečekaně pozastavil dodávky plynu Itálii. Německý kancléř Olaf Scholz v měsících po válce cestoval po afrických zemích s významnými energetickými zásobami.

Generální ředitel Eni Claudio Descalzi a Guido Brusco, který ve firmě dohlíží na těžbu ropy a plynu společnosti, křižovali kontinent a hledali nové zdroje plynu pro Itálii. „Okamžitě jsme se začali spojovat s našimi sousedy, zejména s těmi, kteří měli nejrychlejší možnost reagovat, jako je Alžírsko," řekl Brusco.

Evropa doufá, že nové toky poskytnou energetickou rezervu během příštích tří let, tedy období, kdy se vlády a analytici obávají, že krize dodávek bude nejvážnější. Doufá, že nový plyn sníží ceny poté, co byly plynovody Nord Stream, hlavní potrubí pro ruský plyn, poškozeny sabotáží v září 2022. Nové dodávky by také nahradily některé z dražších paliv, na které se Evropa spoléhala v minulém roce včetně LNG z USA a Kataru.

A výsledek se dostavil. Než Rusko napadlo Ukrajinu, směřovalo 45 procent dovozu plynu do Evropské unie. Nyní tvoří pouhých 13 procent. Ale vyhráno není – Moskva by ještě mohla zkomplikovat dodávky tím, že je opět omezí, jako to udělala v měsících před a po invazi zahájenou v únoru 2022, podotkl WSJ.