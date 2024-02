Jsou drahé akcie Nvidie ospravedlnitelné? Odpověď dostanou investoři dnes v noci

Čipařské společnosti Nvidia a Arm vyrostly extrémně rychle, dílem se svezly na vlně optimismu z AI, dílem díky zkušenosti z čipové krize. Dokážou na tento možná až nezdravý růst navázat? Jak dlouho může masivní růst společnosti vydržet? Wall Street bude hledat odpověď v komentáři generálního ředitele Nvidie Jensena Huanga ke kvartálním výsledkům společnosti, jež firma zveřejní dnes po uzavření americké burzy.

Akcie společnosti Nvidia se v úterý, den před plánovaným ohlášením kvartálních výsledků, propadly o 4,4 procenta. Zaznamenaly tak největší jednodenní procentuální pokles od loňského května. Obdobně reagovalo celé odvětví. Index Philadelphia Semiconductor, který mapuje tři desítky nejvýznamnějších producentů čipů, tak klesl o 1,6 procenta.

Arm Holdings, britský konkurent Nvidie v oblasti vývoje čipů, vlastněný SoftBank, uzavřel v úterý o 5,12 níže. Akcie nizozemského výrobce polovodičových zařízení ASML kótované na burze Nasdaq v úterý uzavřely o 2,09 procenta níže. Akcie společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), která je největším světovým výrobcem moderních procesorů a vyrábí čipy i pro firmu Nvidia a Apple, ve středu ráno klesly o více než procento. A tak bychom mohli pokračovat.

Nafukuje se nová bublina?

Investoři vyhlížejí výsledky hospodaření výrobce čipů, které má Nvidia zveřejnit ve středu po ukončení obchodování. Obávají se, zda výsledky ospravedlní vysoké ocenění akcií společnosti.

Akcie společnosti Nvidia se za poslední rok více než ztrojnásobily, protože poptávka po jejích grafických procesorech prudce vzrostla díky rozmachu umělé inteligence. Tržní valuace společnosti činí téměř 1,7 bilionu dolarů. Sázky na umělou inteligenci (AI) pomohly společnosti Nvidia stát se třetí nejhodnotnější americkou firmou. Přeskočila například Amazon a rapidně dotahuje vlastníka Googlu, společnost Alphabet. Výrobce čipů nedávno vytlačit automobilku Tesla z pozice nejobchodovanější akcie na Wall Street. Tolik k úspěchům. Jsou ale udržitelné, nebo jde o další z akciových bublin, ptá se nyní trh. A odpověď bude hledat v komentáři šéfa Nvidie Jensena Huanga ke kvartálním výsledkům společnosti.

Morgan Stanley ve své úterní zprávě uvedla, že Nvidia „by měla zažít silné čtvrtletí v souladu s nedávným zvýšením očekávání“ a že „pozornost by se měla přesunout na nové produkty“.

„Vzhledem k tomu, že akcie od počátku roku vzrostly o více než 50 procent, neočekáváme okamžitou silnou reakci na pozitivní výsledky, ale ani výprodej. Naše rozhovory s investory jsou většinou s klienty, kteří jsou vůči akciím konstruktivní, ale obávají se příliš vysokých krátkodobých očekávání, což obvykle vytváří příznivé nastavení,“ uvedli analytici Morgan Stanley.

