Intel po čtvrtstoletí vypadl z indexu Dow Jones. Průkopníka v čipech nahradí dravá Nvidia

Výrobce čipů Intel přestane být po 25 letech součástí akciového indexu Dow Jones. Nahradí ho konkurenční firma Nvidia. Změna upozorňuje na posun na trhu s čipy a znamená další neúspěch pro Intel, který se potýká s problémy. Nvidia se k indexu připojí příští týden. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na zprávu společnosti S&P Dow Jones Indices, která spravuje index Dow Jones.

Intel měl kdysi dominantní pozici ve výrobě čipů. V posledních letech však zaostává za firmou TSMC a promeškal rozkvět generativní umělé inteligence (AI), když učinil několik špatných rozhodnutí, včetně odmítnutí investice do OpenAI, vlastníka ChatGPT.

Akcie Intelu letos klesly o 54 procent, což je nejhorší výkon ze všech firem v indexu. V rámci cenově váženého indexu má také nejnižší cenu.

Pád průkopníka čipů

Ztráta statusu zařazení do indexu Dow Jones bude další ranou pro pověst Intelu, který se potýká s bolestivou transformací a ztrátou důvěry, uvedla analytička firmy Hargreaves Lansdown Susannah Streeterová. Bude to také znamenat, že Intel nebude zahrnut do burzovně obchodovaných fondů (ETF), které sledují tento index, což by mohlo mít další negativní dopad na cenu akcií.

Intel byl založen v roce 1968 a stal se průkopníkem v Silicon Valley. Prodával paměťové čipy, než přešel na procesory, které pomohly nastartovat odvětví osobních počítačů. V 90. letech 20. století proměnily nálepky Intel Inside běžné elektronické součástky v prémiové produkty, které se nakonec staly běžnou součástí laptopů.

Tržby Intelu loni činily 54 miliard dolarů (1,3 bilionu korun). Ve srovnání s rokem 2021, kdy se stal generálním ředitelem firmy Pat Gelsinger, klesly o téměř třetinu. Analytici očekávají, že v letošním roce vykáže Intel poprvé od roku 1986 ztrátu. Tržní hodnota firmy poprvé za 30 let činí méně než 100 miliard dolarů.

Nástup dravé Nvidie

Tržní hodnota firmy Nvidia vedle toho činí 3,32 bilionu dolarů. Nvidia je tak druhou nejhodnotnější firmou na světě. V letošním roce se cena akcií firmy více než zdvojnásobila.

Nvidia se stala důležitá pro globální polovodičový průmysl díky zásadní roli, kterou mají její čipy v technologiích generativní AI. Kdysi byla populární pouze mezi hráči, kteří hledali počítače s grafickými procesory Nvidia. Nyní je považována za barometr trhu s AI. Za poslední dva roky se cena akcií firmy zvýšila sedminásobně.

V červnu společnost uskutečnila rozdělení akcií v poměru deset za jednu. To pomohlo připravit půdu pro její zařazení do indexu a její prudce rostoucí akcie se staly dostupnější pro drobné obchodníky.

Důležitým prvkem pro zařazení do indexu Dow Jones je cena akcií, na rozdíl od indexu S&P 500, který bere v úvahu tržní hodnotu. Výbor pro výběr indexu Dow Jones sleduje, aby cena nejdražší akcie v indexu nebyla více než desetinásobkem ceny nejlevnější akcie v indexu. Změny v indexu se provádějí podle potřeby. Poslední aktualizace byla v únoru, kdy byl odstraněn řetězec lékáren Wallgreens Boots Alliance a nahradila ho firma Amazon.com.

