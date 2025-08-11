Je Trump mafián, anebo socialista? Dělá si se státem, co se mu hodí
Hlava amerického státu přinesla do politiky manýry, do té doby známé tak možná z asijských a afrických despocií, anebo mafiánských filmů. Nápad se zdaněním výrobců čipů je přesně z tohoto ranku.
Trump není žádný konzervativec. Reagan se v hrobě obrací, reagoval jeden z diskutérů na fóru Financial Times na zprávu o nové dani na výrobce čipů AMD a Nvidia. Americký prezident se podle kritiků chová buď jako socialista, nebo jako autoritář, který si myslí, že stát je jeho, případně rovnou jako mafiánský vyděrač.
Je pravda, že hlava amerického státu přinesla do politiky manýry, do té doby známé tak možná z asijských a afrických despocií, anebo mafiánských filmů. Nápad se zdaněním výrobců čipů je přesně z tohoto ranku.
Vydírání hodné bossů drogového podsvětí
O co jde. Trump dlouhodobě vede obchodní a rétorickou válku s Čínou a mluvil o tom, že ji z „bezpečnostních“ důvodů odstřihne od amerických čipů. To se ale výrobcům čipů nelíbilo, protože Čína představuje velký trh (samozřejmě nejen pro ně, třeba pro Teslu Elona Muska a další). Z vyjednávání, kterému předcházelo několik Trumpových útoků na sektor čipů, vyšlo řešení. Prezident cukl ve stylu: dobře, prodávejte si čipy v Číně, ale z každého obchodu mi dáte patnáct procent. Pardon, americkému státu. Není divu, že to kritici hodnotí jako vydírání hodné bossů drogového podsvětí. Agentura Bloomberg napsala, že takto úzce zaměřená, účelově vybraná exportní daň má v moderní korporátní historii jen málo precedentů.
Není to první zásah Trumpovy administrativy do zájmů soukromých firem. Apple se „dohodl“ na investici do výrobního závodu v USA, aby vláda přimhouřila oko nad jeho fabrikami v Číně. Tchajwanský Foxconn slíbil vybudovat obrovský závod ve Wisconsinu výměnou za daňové pobídky a přátelský přístup administrativy. Toyota a Mazda oznámily investici 1,6 miliardy dolarů do nové továrny v Alabamě, krátce po tlaku Trumpa na automobilky, aby přesunuly výrobu z Mexika do USA.
Koncem minulého týdne se Trump navezl do nedávno jmenovaného šéfa americké společnosti Intel, respektovaného Lip-Bu Tana, veterána Silicon Valley malajského původu. „Generální ředitel Intelu je v zásadním KONFLIKTU zájmů a musí okamžitě rezignovat,“ napsal prezident na svou síť Trump Social, kterou používá téměř k veškeré komunikaci. Obvinil ho, že obchodoval s Čínou - což je pravda, stejně jako obchodoval s Tchajwanem a jinými zeměmi, jako jiní američtí šéfové firem. I tento útok hodnotili kritici, včetně Michaela Moritze, dlouholetého člena fondu Sequoia Capital, jako bezprecedentní zásah do osobní sféry. Trump nepřiblížil, čím se manažer v konfliktu zájmů, ale ví se, že je předvolán do Bílého domu. Možná se také na něčem spolu „domluví“.
Tíhu Trumpova „vyjednávání“ zakusil leckdo, lídři evropských států, mezinárodních institucí, americké univerzity, političtí oponenti.... Je pravda, že leckteré metody jsou jako z hodně ostrých pater byznysu. Nejedná se v rukavičkách, jako kdysi. Zatím se prezidentovi daří, protože objekty vyjednávání se často v šoku nezmohou na odpor. Kde to ale skončí, když vydírání už tu máme? Lámáním rukou? Střílečkou?
