Hračky Labubu v ohrožení. Čínské úřady znepokojuje závislost, kterou vyvolávají

Globální fenomén Labubu do určité míry souvisí se sběratelským modelem prodeje společnosti Pop Mart. Ta balí figurky do neprůhledných obalů a zákazníci netuší, co si vlastně koupí. To ale u čínských úřadů vzbuzuje stále větší obavy z dopadů závislosti na zákazníky. Spekulace o regulaci tak poslaly akcie společnosti Pop Martu na hongkongské burze o téměř sedm procent. I tak jde o jednu z nejrychleji rostoucích čínských společností současnosti.

Moderní mončičáci Labubu uhranuly svět. A společnost Pop Mart se tak stala nejrychleji rostoucí čínskou společností, když její akcie na hongkongské burze jen v letošním roce vyrostly o 170 procent a hodnota společnosti přesáhla 40 miliard dolarů.

Jenomže nyní mohou přijít problémy. Čínské úřady totiž začal znepokojovat obchodní model firmy, který do velké míry počítá se závislostí vyvolanou sběratelskou povahou nákupu hračky. Pop Mart totiž využívá takzvanou „blind-box“ strategii, kvůli níž zákazník nikdy přesně neví, co vlastně kupuje. Hračky jsou totiž baleny do neprůhledných obalů. Zároveň firma neustále generuje limitované a zvláštní edice a podporuje zákazníky v kompletování sbírek. Díky tomu vedle závislosti masivně narůstá sekundární trh s hračkami.

Figurky Labubu již zasáhly i Prahu. Lidé se o ně v prodejnách hádají Zprávy z firem Nápojová bistra Bubblify, která figurky Labubu prodávají jako doplňkový sortiment, hlásí extrémní zájem. Většina těchto postaviček se vyprodá během hodiny. Obdobné nákupní a sběratelské šílenství zachvátilo i další světové metropole. V Londýně dokonce z obav z možných zranění ve frontách čínský výrobce pozastavil prodej ve svých obchodech. V Praze k potyčkám zákaznic nedochází, ale hádky se již vyskytly. “Jinak jsou lidé ukáznění,” říká Andrea Fenn, která má koncept Bubblify na starost. Michal Nosek Přečíst článek

Zpřísnění legislativy

Podle odborníků se nyní začíná připravovat legislativa, která by ještě více zpřísnila pravidla prodeje takzvaných „blind cards“ a „mystery boxes“, které jsou hlavními artikly strategie „blind-box“. Od roku 2023 tyto triky nesmí cílit na zákazníky mladší osmi let. Zmínky o možné další regulaci přinesl hlavní partajní tisk People’s Daily.

Již samotná zmínka o této možnosti přitom znervóznila investory a akcie Pop Martu klesly o téměř sedm procent. Agentura Bloomberg však upozorňuje, že pravděpodobně část investorů tuto zmínku vzala jako šanci vybrat zisky a dochází k očekávatelné korekci na rychle rostoucím titulu.

Kde se vzalo Labubu

Postavička Labubu se poprvé objevila ve světě sběratelských hraček v polovině minulé dekády, kdy ji vytvořil výtvarník Kasing Lung. Tento výtvarník, původem z Hongkongu, se dříve živil jako ilustrátor dětských knih, ale postupně se začal věnovat i hračkářskému designu a spolupracoval s platformou Pop Mart, což se ukázalo jako klíčový moment.

Další tiktokový hit z Asie. O plyšáky Labubu se zákaznice perou, zájem je i v Česku Zprávy z firem Čínská firma Pop Mart, která oblíbené přívěsky Labubu ve tvaru chlupatých příšerek vyrábí, musela do června pozastavit jejich prodej ve svých svých britských obchodech, aby předešla potenciálním bezpečnostním problémům. V prodejnách totiž docházelo ke strkanicím a hádkám o poněkud drahé sběratelské postavičky. Michal Nosek Přečíst článek

Labubu je součástí fiktivního světa zvaného The Monsters, který zahrnuje i další postavičky jako Spooky, Zimomo nebo Tycoco. Labubu vypadá jako malý, chlupatý tvor s ostrými zuby, velkýma očima a výrazně rošťáckým výrazem. Ačkoliv může působit strašidelně, ve skutečnosti je považován za hravého a dobrosrdečného tvora.

Komerční úspěch Labubu přišel díky tomu, že Pop Mart se specializuje na tzv. blind box toys – malé figurky balené naslepo. Právě díky Pop Martu se Labubu stal virálním fenoménem, zejména v Asii.

Společnost Pop Mart, založená v roce 2010, vsadila na limitované edice, designové zpracování a návykový model sběratelství, kdy zákazník nikdy neví, jakou figurku z edice koupí. To podporuje výměny mezi sběrateli a výrazně zvyšuje poptávku.

Labubu se v různých verzích, od klasických až po speciální tematické edice (např. vánoční, halloweenské nebo kolaborace s jinými značkami), prodává nejen v obchodech Pop Mart, ale i přes oficiální aplikace, specializované e-shopy a aukce. Často bývá vyprodaný během minut, což přispívá k jeho exkluzivitě a vysoké ceně na sekundárním trhu.

Svátek filatelistů. V Praze se draží prestižní známky, v nabídce je i nejstarší známka světa Penny Black Enjoy Český filatelistický aukční dům Burda Auction připravil na aktuální víkend svou letošní první sálovou aukci, která bude zahrnovat téměř 3600 položek s vyvolávacími cenami 18 milionů korun. Převažovat bude nabídka vzácných známek ciziny a Československa, draženy budou ale i zajímavé losy z oborů numizmatiky či autografů. sta Přečíst článek

Labubu v Česku

Ačkoliv fenomén Labubu vznikl v Asii, jeho popularita rychle dorazila i do Česka. Zásadní roli zde sehrály sociální sítě – zejména TikTok a Instagram – kde se začaly objevovat unboxing videa a sbírky mladých fanoušků. Čeští sběratelé nejčastěji nakupují figurky Labubu přes specializované e-shopy, jako jsou Funtastic, Blondbox.cz nebo přes platformy jako Vinted a Marketplace, kde se prodávají i limitované kousky za násobky původní ceny.

Vzhledem k tomu, že oficiální distribuce Pop Mart v ČR zatím neexistuje, závisí dostupnost zboží na dovozu ze zahraničí – nejčastěji z Německa, Číny nebo z britských skladů. I přesto se komunita sběratelů rychle rozrůstá, vznikají výměnné skupiny a srazy fanoušků, například v Praze nebo Brně. Labubu se tak stává nejen sběratelským artiklem, ale i stylovým doplňkem a součástí popkulturní identity mladší generace.

Jak začít investovat do umění? Ideální jsou lokální umělci, říká Daniela Kozáková Filantropie Daniela Kozáková je advokátkou a milovnicí umění. Absolvovala program finance a trh s uměním v institutu prestižní londýnské aukční síně Sotheby’s a je jedinou českou členkou sdružení PAIAM (Professional Advisors to the International Art Market) pro profesionály poskytující poradenství na světovém trhu s uměním se sídlem v Londýně a New Yorku. Marika Čupa Přečíst článek