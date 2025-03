Svátek filatelistů. V Praze se draží prestižní známky, v nabídce je i nejstarší známka světa Penny Black

Český filatelistický aukční dům Burda Auction připravil na aktuální víkend svou letošní první sálovou aukci, která bude zahrnovat téměř 3600 položek s vyvolávacími cenami 18 milionů korun. Převažovat bude nabídka vzácných známek ciziny a Československa, draženy budou ale i zajímavé losy z oborů numizmatiky či autografů.

Sběratelství je v kurzu a filatelie je královskou disciplínou. Šanci získat mimořádně vzácné kousky mají o tomto víkendu sběratelé známek, protože aukční dům Burda Auction zaměřující se právě na filatelii na 8. a 9. března nachystal svou letošní první aukci.

„Po loňské rekordní aukční sezóně, během které sběratelé a investoři utratili za vzácné československé i zahraniční známky v našich aukcích téměř 70 milionů korun, jsme i tentokrát připravili mimořádně zajímavou nabídku s řadou vzácných a unikátních exemplářů,“ říká o chystané aukci Richard Burda, zakladatel aukčního domu Burda Auction.

Loňský rok byl pro Burda Auction skutečně mimořádný. Na zářijové aukci se zde podařilo vydražit blok dvanácti prvních známek světa Penny Black z roku 1840 za 9,1 milionů korun a československý chybotisk 50/50 h DOPLATIT z roku 1927 za 4 miliony korun. Varianty těchto známek se přitom objeví také v aktuální aukci. Obrat firmy vzrostl ze 60 milionů korun v roce 2023 na 70 milionů v roce 2024.

Největší lákadla

K nejočekávanějším položkám aukce bude patřit například vzácný koloniální chybotisk Jamajky z roku 1920 s převráceným rámem (část známky s nominální hodnotou a nápisy byla omylem vytištěna v převrácené poloze). Z jediného takto chybně vytištěného 60ks archu se dochovalo pouhých 20 exemplářů. Vyvolávací cena této známky je 740 tisíc korun

Významnou položkou březnové aukce bude také neupotřebený pás sedmi prvních známek světa Penny Black z roku 1840 z druhé tiskové desky. Jedná se o největší známou dochovanou pásku těchto známek z dané tiskové desky. Její vyvolávací cena je 1,1 milionu korun.

V rámci druhého aukčního dne se sběratelé a investoři mohou těšit na dražbu legendárního chybotisku známky 50/50 h DOPLATIT. Tato známka, omylem vydaná v roce 1927 s chybným přetiskem, patří mezi nejvýznamnější československé prvorepublikové rarity a do dnešní doby je známo pouze 17 kusů.

„Po rekordním prodeji jiného exempláře za 4 miliony korun v naší zatím poslední sálové aukci v září 2024, lze i nyní očekávat o tuto známku zvýšený zájem sběratelů a investorů,“ doplňuje Stanislav Výtisk, ředitel aukčního domu. Cena chybotisku 50/50 h DOPLATIT startuje na 1,95 milionu korun.

