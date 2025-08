Labubu dosáhlo ceny jako bitcoin. Je to jak tulipánová horečka, říká analytička

Fenomén Labubu zasáhl svět, cena asijských hraček se šplhá do absurdních úrovní. Jsou hračky skutečně novým druhem alternativních investic, nebo se nacházíme na hranici tržní bubliny, podobné té, kterou způsobila tulipánová horečka v 17. století, zamýšlí se Olívia Lacenová, analytička Wonderinterest Trading.

Předlohou Labubu je postavička z The Monsters, kterou ztvárnil Kasing Lung, umělec z Hongkongu. Ta se ve spolupráci se společností Pop Mart dočkala i fyzického ztvárnění. Aktuálně, v polovině roku 2025, existuje už více než 300 různých verzí, což jen podtrhuje zájem o tuto figurku.

Prodej figurek Labubu probíhá formou tzv. blind boxů, tedy krabiček, do kterých není vidět, a jejichž cena se pohybuje v rozmezí od 20 do 30 dolarů. To je relativně přijatelná částka, ovšem zmíněné raketové ceny platí kupující až na sekundárním trhu. Zatímco běžné edice se prodávají za stovky dolarů, u těch vzácnějších kolekcí dosahuje cena až 70 tisíc dolarů. Rekord zatím drží figurka v reálné velikosti, tedy přibližně 120 cm, která byla vydražena za tisíc dolarů.

Z toho lze usoudit, že Labubu se začíná podobat trhu s klasickým uměním či jinými sběratelskými předměty, nicméně je otázkou, zda je tato kombinace jedinečnosti a ochoty platit desítky tisíc dolarů dlouhodobě udržitelná.

Mezi faktory ovlivňující vzestup popularity Labubu nepochybně patří zmíněný nákup naslepo. Prvek náhody totiž výrazně zvyšuje impulzivní a opakované nákupy. V neposlední řadě je rozhodující také obliba mezi celebritami, jako jsou například Rihanna, Dua Lipa nebo Kim Kardashian, a virální trend na sociálních sítích pod hashtagem #Labubu. V konečném důsledku silnou poptávku podporuje i fundamentální situace společnosti Pop Mart.

V první polovině roku 2024 vzrostl zisk firmy o 93,3 procenta na 128,4 milionu dolarů. Výsledné hodnoty byly dosaženy při tržbách, které se meziročně rovněž zvýšily, konkrétně o 62 procent na více než 642 milionů doladů. Společnost zároveň stanovila výhled na první polovinu roku 2025, kdy očekává růst až o 350 procent.

Jako cibulky

Tak jako tomu bylo v 17. století, kdy trh s cibulkami tulipánů v Nizozemsku zažil obrovský nárůst hodnoty a následně prudký kolaps, ani v případě Labubu nelze předem vyloučit riziko poklesu cen a spoléhat se na to, že tento trend je zaručeně udržitelný. Pokud prvotní nadšení a strach z promeškání (FOMO) opadne, lze očekávat, že vícetisícové investice skončí značně podhodnocené.

Na druhou stranu investoři, kteří by přece jen chtěli být určitým způsobem součástí příběhu Labubu, mají možnost nakoupit akcie zastřešující společnosti Pop Mart, která má potenciál růst i v případě pádu Labubu, neboť již nyní disponuje diverzifikovaným produktovým portfoliem.

Olívia Lacenová, analytička Wonderinterest Trading Ltd.