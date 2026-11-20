Lepší svobodárna za 20 tisíc měsíčně? To je Brno. A pražští investoři chtějí být u toho
Brno se stává stále zajímavějším cílem investorů do nájemního bydlení. Ve městě je dnes v přípravě, výstavbě nebo provozu zhruba pět tisíc bytů v projektech institucionálního nájemního bydlení a další hráči se na moravský trh teprve chystají. Potenciál podporuje vysoký podíl nájemníků, velké množství studentů i rostoucí nedostupnost vlastního bydlení.
Nejvíce nových plně nájemních bytových domů, se v tuzemsku staví v Praze. Čím dál širší spektrum investorů se ale dívá na Brno – druhý největší bytový trh v Česku. V jeho prospěch hraje velký počet mladých lidí včetně zahraničních studentů. Právě ti jsou cílovou skupinou provozovatelů takzvaného institucionálního nájemního bydlení – moderních nájemních budov pod jediným vlastníkem.
Stamiliony až miliardy korun do nich investují tuzemské i zahraniční realitní fondy, ale také různí podnikatelé, kteří prostřednictvím dlouhodobého vlastnictví nemovitostí zhodnocují svůj kapitál.
V Brně bydlí v nájmu celá třetina obyvatel, přičemž polovina z nich je ve věku 20 až 39 let. Podíl nájemníků je tam největší ze všech krajských měst. Naprostá většina lidí si byt pronajímá od individuálních vlastníků. Potenciál výstavby nových nájemních domů je ale v moravské metropoli značný. Zvlášť v souvislosti s opětovným růstem úrokových sazeb, kvůli němuž nedosáhnou na hypotéky zejména mladí lidé na začátku své kariéry.
„Velcí investoři do nájemního bydlení se rozhlíží po Brně a je jen otázka času, kdy tam přijdou,“ říká Zuzana Chudoba, výkonná ředitelka BTR Group. Její firmu zároveň oslovují i majitelé úspěšných podniků i rodinných firem z Brna a okolí, kteří na svých pozemcích chtějí stavět moderní nájemní domy.
Brněnská Trnitá se promění k nepoznání. Skupina J&T Real Estate získala potřebná povolení pro projekt BLOQ, v němž nedaleko autobusového nádraží Zvonařka vyroste 28 domů s téměř dvěma tisíci byty. Do nové čtvrti J&T investuje přibližně 15 miliard korun. První stavební práce mají začít už příští rok, byty se začnou prodávat ještě dříve.
Brno vyroste o celou čtvrť. J&T chystá v centru téměř dva tisíce bytů
Reality
Brněnská Trnitá se promění k nepoznání. Skupina J&T Real Estate získala potřebná povolení pro projekt BLOQ, v němž nedaleko autobusového nádraží Zvonařka vyroste 28 domů s téměř dvěma tisíci byty. Do nové čtvrti J&T investuje přibližně 15 miliard korun. První stavební práce mají začít už příští rok, byty se začnou prodávat ještě dříve.
Velcí hráči na tahu
O Brno se podle zjištění Newstreamu zajímá například společnost Dostupné bydlení České spořitelny, jež především v Praze stihla za poslední tři roky postavit 700 bytů se zvýhodněným nájemným pro zdravotníky či učitele. A jejich počet hodlá do roku 2030 ztrojnásobit.
Developer Crestyl má s realizací nájemního bydlení zkušenosti v Polsku a v Praze a nyní je staví v sousedství hlavního nádraží v centru Brna. Půjde o celkem 186 nájemních bytů, které si Crestyl plánuje ponechat. Obytný blok bude součástí projektu Dornych s obchodním centrem, kancelářemi a hotelem, jež má být podle harmonogramu hotový do konce příštího roku.
V Brně je aktuálně v přípravě, ve výstavbě a v provozu na pět tisíc bytů v projektech institucionálního nájemního bydlení. Spočítala to společnost BTR Group, která poskytuje investorům kompletní poradenství s přípravou nájemních projektů včetně jejich správy. V Praze je podle zmíněné firmy takových nájemních bytů 15 tisíc. Většina z nich je zatím v přípravě, reálně se bydlí v 23 projektech s 3 400 byty.
Pronájem bytu v těchto projektech dnes v Brně vyjde téměř o pětinu dráž než v bytě nabízeném jednotlivcem. Podle BTR Group je důvodem to, že většina z těchto domů je v centru Brna nebo jeho širším okolí a je také zařízená novým nábytkem a spotřebiči. Měsíční nájem dvoupokojového bytu stojí v průměru 20 500 korun, splátka hypotéky na srovnatelně velký byt v novostavbě pak 34 500 korun. V Praze vyjde srovnatelný byt na 27 500 korun měsíčně a nájemné je v něm oproti nabídce na realitních portálech téměř o čtvrtinu vyšší.
Jihlava sklízí prestižní architektonická ocenění, Brno kritiku. Zatímco Horácká aréna vzešla z architektonické soutěže a sbírá ceny, brněnský sportovní areál za Anthroposem za 358 milionů korun vzniká bez ní. Architekti se ptají, proč. Město má přitom už stavební povolení a po letech průtahů se chystá stavět.
Když se o architekturu soutěží. Jihlava sklízí ceny, Brno kritiku
Reality
Jihlava sklízí prestižní architektonická ocenění, Brno kritiku. Zatímco Horácká aréna vzešla z architektonické soutěže a sbírá ceny, brněnský sportovní areál za Anthroposem za 358 milionů korun vzniká bez ní. Architekti se ptají, proč. Město má přitom už stavební povolení a po letech průtahů se chystá stavět.
Svobodárny moderního střihu
Největším hráčem na poli institucionálního bydlení je převážně průmyslový developer CTP založený Nizozemcem Remonem Vosem. I jeho projekty Domeq vznikají v centru města na pozemcích po bývalých továrnách.
Velký komplex nájemního bydlení Campus v brněnských Bohunicích vlastní tuzemský realitní fond Mint se sídlem v Praze. Ostatní pronajímatelé jsou ale spíše lokální patrioti, kteří se svými nemovitostmi nemají potřebu chlubit.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
BTR Group monitoruje projekty s nejméně 50 jednotkami k pronájmu. Většinu z nich tvoří takzvané built to rent (BTR) projekty – domy s byty k dlouhodobému pronájmu. Do institucionálního bydlení BTR Group řadí i coliving s menšími nájemními byty určenými i ke krátkodobému ubytování a s větším sdíleným zázemím včetně například prostoru pro coworking nebo posilovnu. Specifickou kategorií jsou pak projekty studentského bydlení se sdíleným sociálním zařízením. Všechny zmíněné typy nemovitostí jsou buď v novostavbách nebo domech po rekonstrukcích s plně vybavenými byty včetně spotřebičů, do nichž se lze nastěhovat typicky jen s kufrem osobních věcí.
V brněnských projektech colivingu vyjde bydlení v typicky 30metrové jednotce na 19 800 korun měsíčně se vším všudy včetně poplatků za energie a internet. Většina obyvatel těchto domů jsou zahraniční studenti.
„Coliving je silně zaměřený na mladé lidi, kteří ještě nemají rodiny a nepotřebují větší byty, 98 procent jednotek v colivingu jsou 1+kk nebo 2+kk,“ říká Jiří Kubánek, hlavní analytik BTR Group.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.