Mánie jménem GTA 6. Hra během prvního dne utržila přes 85 miliard
Třináct let čekání a pak nástup, který přepsal herní rekordy. GTA 6 podle Rockstar Games během prvního dne utržilo 3,79 miliardy dolarů, tedy zhruba 85,5 miliardy korun, a ještě před vydáním si hru předobjednaly desítky milionů lidí. Novinka navíc okamžitě vystřelila mezi nejlépe hodnocené hry historie.
Na GTA 6 čekali fanoušci třináct let a první čísla ukazují, že očekávání bylo obrovské. Novinka od studia Rockstar Games během jediného dne dosáhla tržeb 3,79 miliardy dolarů, tedy přibližně 85,5 miliardy korun. Číslo vychází z odhadů společnosti ke konci čtvrtka, kdy hra vyšla. Ještě před samotným uvedením se navíc v předprodeji prodalo 32,5 milionu kusů, což je podle firmy další rekord napříč platformami.
„Jsme nesmírně poctěni reakcí hráčů z celého světa a nemůžeme být nadšenější, že s vámi tento okamžik sdílíme,“ uvedl prezident a zakladatel Rockstar Games Sam Houser.
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Zprávy z firem
Prodeje videohry Mafia: Domovina předčila očekávání vývojářů z česko-amerického studia Hangar 13. Rok po vydání hry nyní plánují přidat 14. srpna rozšíření s názvem Muž cti (Man of Honor). Nový obsah má motivovat k návratu ke hře a přilákat nové hráče. Uvedl to šéf českých poboček studií Hangar 13 Roman Hladík.
Rekordní tržby i téměř dokonalé hodnocení
GTA 6 nezabodovalo jen u zákazníků. Hra okamžitě vystoupala také na vrchol historického žebříčku serveru Metacritic, kde získala 99 bodů. Stejného výsledku dosáhl pouze jediný další titul – The Legend of Zelda: Ocarina of Time z roku 1998.
Obří jsou ale také částky spojené se samotným vznikem hry. Podle různých odhadů se náklady na vývoj GTA 6 pohybují mezi jednou miliardou a 1,5 miliardy dolarů. Pokud jsou odhady přesné, jde o jeden z nejdražších produktů v historii zábavního průmyslu.
Rockstar zároveň vsadil na hudbu a známá jména. Jako moderátoři rozhlasových stanic, které lze poslouchat při jízdě autem, vystupují například Lana Del Rey, Lindsey Buckingham z Fleetwood Mac nebo kytarista Kerry King známý ze Slayer. Na stanici věnované klasické hudbě se objeví i skladba českého skladatele Leoše Janáčka.
Když bylo Bensonovi Luovi šestáct let, propadl Pokémonům. Dnes je mu šestadvacet a jeho nadšení nepolevilo. Mobilní hru hraje každý den, pravidelně sleduje animovaný seriál a každý týden navštěvuje hernu na předměstí Los Angeles, kde se hraje karetní hra Pokémon. Jeho sbírka má hodnotu téměř 1,44 milionu korun. A není zdaleka sám. Třicet let od vzniku značky Pokémon její popularita neklesá, naopak. Uvádí agentura AP.
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Enjoy
Když bylo Bensonovi Luovi šestáct let, propadl Pokémonům. Dnes je mu šestadvacet a jeho nadšení nepolevilo. Mobilní hru hraje každý den, pravidelně sleduje animovaný seriál a každý týden navštěvuje hernu na předměstí Los Angeles, kde se hraje karetní hra Pokémon. Jeho sbírka má hodnotu téměř 1,44 milionu korun. A není zdaleka sám. Třicet let od vzniku značky Pokémon její popularita neklesá, naopak. Uvádí agentura AP.
Vice City, zločin a dvojice Lucia a Jason
Příběh se odehrává ve Vice City ve fiktivním americkém státě Leonida inspirovaném Floridou. Hlavními postavami jsou Lucia a Jason. Lucia po propuštění z vězení společně se svým partnerem, který pracuje pro místního zločince, hledá cestu k novému životu. Po nepovedené loupeži se ale oba ocitnou uprostřed kriminálního spiknutí a jejich šance dostat se z problémů závisí na vzájemné důvěře.
Dlouhé čekání na pokračování série se mezitím samo stalo součástí internetové kultury. Uživatelé sociálních sítí začali při nečekaných událostech žertovat, že se něco stalo „před GTA 6“ („before GTA 6“). Série přitom sahá až do roku 1997, kdy vyšel první díl. Za téměř tři desetiletí se z GTA stal globální kulturní fenomén a mimořádně výdělečná značka, která zároveň dlouhodobě vyvolává kontroverze kvůli násilnému obsahu.
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Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.