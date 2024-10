Evropský finanční regulátor by měl získat větší pravomoci. Některé sebere i ČNB

Nová Evropská komise by ráda přenesla část pravomocí národních regulátorů do Paříže, kde sídlí Evropská komise pro dohled nad finančními trhy (ESMA). ČNB by se tomu v omezené míře nebránila.

Evropská komise pro dohled nad finančními trhy (ESMA) chce rozšířit své pravomoci a dohlížet na hlavní evropské burzy cenných papírů a další kritické části unijní finanční infrastruktury. Ráda by se totiž stala evropskou verzí americké Komise pro cenné papíry (SEC), napsal deník Financial Times.

Tím by ale „lezla do zelí“ České národní bance (ČNB), která by tak o nějaké pravomoci přišla právě ve prospěch ESMA. České instituci by to však v omezené míře nevadilo. „Česká národní banka podporuje rozumné a omezené přenosy pravomocí na ESMA v oblastech, kde je to smysluplné z hlediska efektivity dohledu,“ uvedla Petra Vlčková, mluvčí ČNB. „To platí například u centrálních protistran, které zpravidla fungují přeshraničně, v celé EU je jich velmi omezený počet a ESMA má již nyní dostatečnou expertízu, jelikož dohlíží centrální protistrany ze třetích zemí,“ dodala.

Draghi to říkal

Verena Rossová, šéfka ESMA, uvedla, že v nové Evropské komisi zjevně existuje politická chuť centralizovat více dohledu nad finančním trhem EU. Měla by to být součást obnoveného pokusu o oživení stagnujících evropských kapitálových trhů. A možná jde i o reakci na nedávnou zprávu Maria Draghiho o tom, jak posílit ekonomiku EU. Draghi, bývalý prezident Evropské centrální banky, minulý měsíc označil transformaci ESMY na verzi SEC jako zásadní pilíř posílení evropských kapitálových trhů.

„Pojďme zhodnotit, ve kterých oblastech by mělo smysl posunout se o krok dále k centrálnímu dohledu EU. Musíme se zaměřit zejména na všechny přeshraniční systémově důležité hráče v oblasti infrastruktury,“ řekla Rossová a dodala, že to bude zahrnovat burzy, clearingová centra a systémy vypořádání.

Krypto dohled

Podle ČNB by do budoucna dávalo smysl vést diskuze o centralizaci dohledu v oblasti poskytovatelů služeb spojených s kryptoaktivy. Vlčková také odkazuje na letošní strategický dokument agentury ESMA, ve kterém se píše: „Velká část aktivit na kapitálovém trhu by měla být i nadále kontrolována na národní úrovni.“ Dokument vznikl v květnu, tedy ještě před posledními evropskými volbami a vznikem současné Komise, která má podle Rossové chuť po centralizací dohledu nad finančními trhy.

ESMA byla spuštěna v roce 2011 s cílem zlepšit harmonizaci pravidel v celé EU, ale na většinu jejích aktivit na finančních trzích nadále dohlíží 27 národních orgánů dohledu. Agentura sídlící v Paříži přímo dohlíží na relativně málo subjektů. Jsou to třeba ratingové agentury či vypořádací střediska centrálních protistran mimo EU.

Myšlenka převedení více pravomocí z národních regulátorů na ESMU nabrala v posledních měsících na síle, když bruselští úředníci začali hledat způsoby, jak posílit aktivitu na kapitálových trzích, aby pomohli financovat investiční potřeby v odhadovaném objemu 800 miliard eur.