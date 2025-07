Dalibor Martínek: Až bude v Česku víc lidí bez práce, ekonomika poroste

Firmy nemohou najít kvalitní zaměstnance, aby se mohly rozvíjet. I proto je růst české ekonomiky mizerný, v letošním roce to bude kolem jednoho procenta.

Tvrzení z titulku zní trochu paradoxně, ale je to pravda. Když má každý práci – i ten, co špatně pracuje –, firmy nemají výkonnost a hůř se chytají na světovém trhu. Tím víc je z Česka montovna, kterou sice nechceme být, ale pořád jsme.

Statistický úřad zveřejnil „nová“ data, tedy za květen. Podíl nezaměstnaných dosáhl 2,8 procenta. To je v rámci Evropy rekordně nízké číslo.

Vypadá to, že bychom na něj mohli být pyšní. Odboráři jistě budou. Faktem ovšem je, že firmy nemohou najít kvalitní zaměstnance, aby se mohly rozvíjet. I proto je růst české ekonomiky mizerný, v letošním roce to bude kolem jednoho procenta. Což znamená, že stát vybere méně peněz na daních, víc utratí, zadluží se, třeba za nákupy techniky pro vojáky nebo za vysokorychlostní tratě. Ale kdo tyto výdaje zaplatí? Měly by to být firmy.

Ty si dlouhodobě stěžují na nedostatek lidí. Šéf klatovských drůbežáren mi vyprávěl, že kvůli tomu zařídil příjezd filipínských pracovníků. Dal je na ubytovnu, jenže oni ji zničili. A nepracovali, měli jiné návyky.

Spasit české stavebnictví mohou Filipínci. Chce to ale lepší legislativu, tvrdí komora Reality Schválení novely stavebního zákona je podle Hospodářské komory ČR dobrým odrazovým můstkem. Stačit to ale nebude, protože stavebnictví se potýká s celou řadou problémů. Je třeba zkrátit proces povolování staveb, řešit digitalizaci celého procesu, financování dopravních staveb i to, že ve stavebnictví je nedostatek lidí. A bude hůř, pokud Ukrajince nenahradí jiní cizinci. „Bez toho tu jinak můžeme mít za pár let téměř neřešitelné problémy,“ zdůraznil viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Věra Tůmová Přečíst článek

Ukrajinci, kterých je v Česku asi 400 tisíc, pracují, obsadili všechny dělnické pracovní pozice, zejména se dřou na stavbách bytů, které tak potřebujeme. O jejich platu si není potřeba dělat iluze.

Ono se to firmám na jednu stranu líbí, že mají levné zaměstnance. Tím víc zbyde z výdělku na majitele. Ale na druhé straně to neskýtá prostor k rozvoji Česka. Kdekterý premiér, i ten současný, mluvil o potřebě vzdělanostní ekonomiky. Ale on ji v podstatě nikdo nechce. Házet lopatou za pár korun, všichni jsou happy.

„Zatímco u žen, které pracují častěji v odvětvích služeb, sledujeme další zvyšování zaměstnanosti a ekonomické aktivity, u mužů, na něž dopadá nejistá situace v průmyslu, jsou trendy odlišné. Již pátý měsíc se u nich snižuje ekonomická aktivita,“ komentuje výsledky průzkumu Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Je hezké, že máme tyto statistiky a průzkumy. Každý ovšem ví, že někoho zaměstnat je jednak drahé, a také úředně složité – odvody a podobně. Stát by místo vymýšlení dotací a podpor měl přestat šněrovat trh práce regulacemi. Ať se rozhýbe. Lidí není málo, jen na různých místech dlejí lemplové.

Ať je víc lidí na OSVČ, ať se zase rozbují takzvaný švarcsystém. Ekonomice to jenom pomůže. A státu přinese více peněz na daních. A potom se ukáže, kdo na trhu práce uspěje a kdo ne. Ve Spojených státech je součástí mentality starat se sám o sebe. Proto je to největší ekonomika na světě. Je tam motivace. U nás je mentalitou, že se předstírá práce, efektivita je nízká, zaměstnanost plná, a kdyžtak se postará stát. Máme tady takový postkomunismus. Čím větší bude konkurence na trhu práce, tím lépe.