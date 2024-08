Plyn pro Evropu láme cenové rekordy. Zásobníky se před zimou plní

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh v pondělí prudce stoupá a je na letošním maximu. Před polednem se cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v září ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku pohybovala nad 41,20 eur za megawatthodinu (MWh), což představuje denní nárůst o více než dvě procenta. Cena v TTF je pro evropský trh s plynem určující.

Za pokračujícím růstem cen je podle analytiků obava o pokračování tranzitu plynu z Ruska přes Ukrajinu. Po průniku ukrajinských jednotek na ruské území se v minulých dnech bojovalo poblíž města Sudža, kde je poslední funkční tranzitní bod pro vývoz ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu.

„Domníváme se, že riziko vojenských operací v Sudži je i nadále podpůrným faktorem (pro růst cen),“ řekl agentuře Reuters analytik trhu s plynem Tomasz Marcin Kowalski ze společnosti LSEG.

Ruská plynárenská společnost Gazprom ale sdělila, že v pondělí pošle přes Ukrajinu dál do Evropy 39,6 milionu metrů krychlových zemního plynu proti nedělnímu objemu 39,3 milionu metrů krychlových.

Na letošní minimum cena kontraktu na plyn v TTF sestoupila 23. února, kdy se dostala těsně nad 24 eur za MWh. Aktuálně se tedy pohybuje o více než 70 procent výše. Od 26. července potom ceny zemního plynu v Evropě stouply přibližně o 23 procent. Vedle rusko-ukrajinské války se na jejich růstu projevilo také zvýšené napětí na Blízkém východě.

Navzdory těmto faktorům jsou evropské zásobníky plynu podle odborníků dostatečně plné. V současnosti jsou zaplněny z více než 86 procent a blíží se cílové hodnotě. K 1. listopadu by měly být naplněny na 90 procent.