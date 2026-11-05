Éra humanoidů začíná. Na burzu míří firma podporovaná Nvidií, Amazonem a Foxconnem
Éra humanoidních robotů se posouvá z technologických demonstrací na burzu. Agility Robotics se chystá jako první čistě humanoidní robotická firma vstoupit na americký Nasdaq a sází na to, že její robot Digit 5 začne ve skladech a továrnách přebírat úkoly, na které firmy obtížně shánějí lidi. Za startupem přitom stojí silná jména Big Techu včetně Nvidie, Amazonu, SoftBank a Foxconnu.
Humanoidní roboti se dostávají do nové fáze. Nejde už jen o efektní videa a technologické demonstrace, ale o skutečné nasazení ve skladech, továrnách a nyní také o burzu. Agility Robotics se začne podle agentury Bloomberg obchodovat na Nasdaqu pod tickerem AGLT a stane se první čistě humanoidní robotickou firmou, která vstoupí na americký veřejný trh.
Firma přichází na burzu po spojení se společností Churchill Capital XI a před započtením nákladů má mít k dispozici zhruba 465 milionů dolarů. Součástí financování je přibližně 201 milionů dolarů vedených Foxconnem, hlavním partnerem Applu pro montáž iPhonů. Mezi další významné investory patří Nvidia, Amazon a SoftBank Vision Fund 2, tedy firmy, které už dnes patří k hlavním hráčům technologického a AI byznysu.
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Válka na Ukrajině přinesla na bojiště ve velkém roboty – jak létající drony, tak bezosádková pozemní vozidla. A teď urychluje jejich vývoj. V obou případech jde o dálkově řízené, případně do určité míry autonomní přístroje. Zdá se však, že boje by mohly „obléknout do uniformy“ i roboty humanoidní, tedy takové, které vypadají jako člověk. A to by mohlo přinést užitek i v civilu.
Agility sází především na humanoida Digit 5, který má pomáhat řešit nedostatek pracovníků ve skladech a výrobních provozech. Nový model zvládá složitější úkoly, jako je nakládání materiálu do zařízení, třídění součástek nebo kontrola výrobků. Oproti předchozí generaci má navíc bezpečně fungovat v těsné blízkosti lidí, což je pro reálné průmyslové využití zásadní posun. Starší verze totiž musely pracovat za fyzickými bezpečnostními bariérami.
Firma tvrdí, že na Digit 5 už má víceleté objednávky za více než 300 milionů dolarů. Její humanoidy používá devět zákazníků, s více než třiceti dalšími vede aktivní obchodní jednání a má závazky k nasazení robotů ve dvanácti provozech. Do konce roku 2027 chce mít v obchodním portfoliu stovku potenciálních klientů z automobilového průmyslu, maloobchodu, farmacie a dalších oborů.
Právě nedostatek lidí má být jedním z hlavních motorů růstu. Agility upozorňuje na odhad Deloitte, podle něhož by počet neobsazených pracovních míst v americkém výrobním sektoru mohl do roku 2033 narůst až na 1,9 milionu. Šéfka společnosti Peggy Johnsonová tvrdí, že právě tento problém má Digit řešit, protože firmy stále častěji obtížně shánějí pracovníky na náročné a málo atraktivní pozice s vysokou fluktuací.
Na burzu přichází i riziko
Vstup na burzu ale zároveň znamená, že Wall Street bude chtít vidět víc než jen technologický příslib. Johnsonová připouští, že humanoidní roboti představují novou kategorii, kterou se investoři teprve učí hodnotit. Podle ní by ale měli sledovat stejné ukazatele jako u dalších automatizačních technologií, především produktivitu, přesnost a schopnost robotů fungovat v reálném provozu.
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Důležitou výhodou Digit 5 má být možnost vzdálených aktualizací. Roboty tak lze učit nové dovednosti a každé další nasazení zároveň přináší nová data pro jejich další trénink. Agility tím sází na stejný princip, který známe ze světa softwaru a AI: čím více dat a zkušeností systém získá, tím rychleji se může zlepšovat.
Humanoidi ale stále mají slabá místa. Roboti s nohama jsou méně předvídatelní než stroje na kolech a mohou představovat větší bezpečnostní riziko pro lidi v jejich okolí. Agility proto vstupem na burzu bere na sebe i roli firmy, podle níž budou investoři a konkurenti posuzovat, zda je humanoidní robotika skutečně připravená na masové nasazení.
Johnsonová tvrdí, že firma už má jednu zásadní výhodu: její stroje nejsou jen prototypy. „Ukázka vám může předvést, co je možné. Skutečné nasazení vás ale naučí, co opravdu funguje,“ uvedla. Agility podle ní už dnes dokáže roboty nasadit do skutečných provozů, kde vykonávají reálnou práci a firma za ni dostává zaplaceno.
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