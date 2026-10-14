Dron rozumí hlasu, TAROS vozí zásoby. České roboty míří z laboratoří do praxe
Jeden dokáže hledat člověka podle slovního zadání, druhý dopravit stovky kilogramů zásob k vojákům bez průběžného řízení. Dva projekty spojené s FEL ČVUT ukazují, kam se posouvá česká autonomní robotika. Zatímco dron společnosti Fly4Future čeká příprava na komerční využití, pozemní robot TAROS už zásoboval jednotky při vojenském cvičení v Portugalsku.
Zadat stroji úkol běžnou řečí a nechat ho, aby si s jeho splněním poradil sám. Takovou ambici má autonomní dron, který vyvinuly česká společnost Fly4Future a Fakulta elektrotechnická ČVUT. Prototyp uspěl v mezinárodní soutěži při hledání člověka v neznámém prostředí a firma ho nyní připravuje pro komerční využití. Pomáhat by mohl hasičům, záchranářům i při doručování zásilek, řekl novinářům vedoucí skupiny Multirobotické systémy na FEL ČVUT Martin Saska.
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Čína dodává drtivou většinu humanoidních robotů a ovládá výrobu klíčových součástek, bez nichž se neobejdou ani američtí konkurenti. Spojené státy naopak těží z náskoku v umělé inteligenci. Dle agentury Bloomberg se rozbíhá souboj o odvětví, jehož hodnota by do roku 2050 mohla překročit pět bilionů dolarů. Skutečné pracovní nasazení strojů ale zatím zaostává za působivými ukázkami.
Ve stejné době si autonomní technologie z fakulty připsala úspěch také na zemi. Šestikolový TAROS společnosti VOP CZ, pro který vědci z FEL ČVUT vyvíjejí navigaci, zvládl zásobovací mise při vojenském cvičení v Portugalsku. Oba projekty spojuje posun od dálkového ovládání k samostatnému plnění úkolů. Člověk určuje, co má stroj udělat, a robot přebírá část rozhodování o tom, jak se k cíli bezpečně dostat.
FOTOGALERIE: Dron v akci
Dron hledá člověka a rozumí běžné řeči
Létající robot Fly4Future dokáže zpracovat hlasové pokyny formulované běžnou lidskou řečí a orientovat se podle toho, co kolem sebe vidí. Rozpoznává například auta a silnice, umí proletět lesem, jeskyní nebo se pohybovat v blízkosti velkých budov. K tomu využívá čtyři kamery, trojrozměrný laserový radar a výkonný palubní počítač.
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„My jsme strávili více než rok programováním umělé inteligence, aby to byl opravdu zcela autonomní létající robot,“ uvedl Saska. Schopnosti systému tým předvedl v soutěži Fully Autonomous Flight 2.0 německé Spolkové agentury pro průlomové inovace SPRIND. Dron postoupil do finále a zvítězil v jedné ze čtyř disciplín: vyhledávání člověka v neznámém prostředí. Mezi další soutěžní úkoly patřilo odložení zásilky u modrého jízdního kola před domem s konkrétním číslem, doručení člověku mávajícímu z okna nebo sledování člověka v areálu.
Právě schopnost propojit slovní zadání s orientací v okolí by mohla rozšířit využití dronů při záchranných zásazích i v logistice. Vývojáři se nyní zaměřují na rychlejší rozhodování a pohyb stroje. Pracují také na spolupráci více robotů, která by mohla pomoci například při pátrání po ztracených či zraněných lidech.
Na cestě k zákazníkům zbývá testování a certifikace
Úspěch v soutěži ještě neznamená hotový výrobek připravený k běžnému nasazení. „Nyní nás čeká rok, rok a půl intenzivního testování, certifikací a komercializace,“ řekl Saska. Podle něj je systém v Evropě unikátní a veškerý software na palubě pochází z Česka.
Obchodní potenciál přitom nespočívá jen v jednom konkrétním dronu. Software má být přenositelný i na jiné stroje, od menších zařízení pro průzkum budov po větší platformy pro přepravu nákladu. Současný dron váží 13 kilogramů a podle Sasky unese až trojnásobek vlastní hmotnosti. Větší stroje vybavené tímto softwarem by v budoucnu mohly dopravovat rozměrné balíky s první pomocí nebo vyzvednout člověka.
Fly4Future vznikla ve skupině Multirobotické systémy na FEL ČVUT. Zaměřuje se na autonomní létající roboty a dronové platformy pro výzkum, průmysl a specializované využití. Připravovaná komercializace má nyní přenést výsledky výzkumu k zákazníkům.
TAROS už zásoboval vojáky v terénu
Zatímco létající robot se připravuje na další fázi testování, pozemní TAROS prověřilo mezinárodní vojenské cvičení ARTEX 2026. V Portugalsku během dvou týdnů ujel přes 100 kilometrů, z toho několik desítek autonomně. Šestikolová platforma v testované konfiguraci přepraví až 600 kilogramů nákladu a vedle zásobování by mohla sloužit také k evakuaci raněných. Na jejím vývoji a testování spolupracují VOP CZ, FEL ČVUT, Univerzita obrany a Armáda ČR.
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Při zásobování předsunutých jednotek portugalské armády řídil operátor na dálku pouze první část úvodní mise po zpevněné komunikaci. Zbytek této jízdy a všechny následující zásobovací mise už TAROS absolvoval autonomně po souběžné terénní cestě určené především obrněné technice. Podle zprávy FEL ČVUT přitom na nerovném a zvlněném povrchu udržoval rychlost srovnatelnou s jízdou po zpevněné cestě.
Princip ovládání je jednoduchý: člověk zadá cíl a případně doplní průjezdní body, konkrétní trasu mezi nimi už plánuje robot. Laserový senzor LiDAR mapuje okolí a pomáhá systému posoudit, kudy lze projet a kde se nachází překážka. TAROS při cvičení opakovaně zvládl autonomní trasy dlouhé přibližně 2,5 až tři kilometry a dosahoval rychlosti až osm kilometrů za hodinu.
Robot musí také poznat, kdy zastavit
Pro armádu není rozhodující jen to, zda stroj dojede do cíle. Potřebuje, aby se choval spolehlivě a předvídatelně, a to i tehdy, když si s terénem neporadí. TAROS proto dokáže rozpoznat situaci, v níž nemůže bezpečně pokračovat, zastavit a předat řízení operátorovi.
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Český průmysl za poslední roky výrazně zrychlil robotizaci. Hustota průmyslových robotů se mezi lety 2017 a 2024 zvýšila o 82 procent a Česko se přiblížilo průměru Evropské unie. Za světovou špičkou ale dál výrazně zaostává – Jižní Korea za stejné období zvýšila počet robotů na 10 tisíc zaměstnanců o více než pětinásobek českého přírůstku.
„U řešení ČVUT pozitivně vnímáme přístup, kdy operátor zadává úkol a následně především dohlíží na jeho plnění, aniž by musel průběžně zasahovat do řízení platformy,“ uvedl kapitán Štěpán Konecký z Armády ČR. Podle jeho hodnocení patřilo české řešení z hlediska autonomních funkcí k pokročilejším systémům na cvičení. Řada dalších představených platforem stále spoléhala hlavně na dálkové řízení.
Tým vyzkoušel také autonomní jízdu za tmy, při níž robot urazil několik set metrů po nezpevněných cestách i mimo ně. Samostatný test simuloval evakuaci raněného. Dobrovolnice z portugalské armády absolvovala na nosítkách umístěných na vozidle zhruba 2,5 kilometru dlouhou trasu. V tomto případě však TAROS řídil operátor na dálku. Zkouška měla ověřit mimo jiné komfort přepravy.
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