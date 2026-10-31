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Humanoidní robot pro boj? Už se na tom pracuje

Americký humanoidní robot Phantom Mk1 vyvíjený i pro vojenské využití.
Foundation Future Industries, použito se svolením
Josef Tuček
Josef Tuček
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Válka na Ukrajině přinesla na bojiště ve velkém roboty – jak létající drony, tak bezosádková pozemní vozidla. A teď urychluje jejich vývoj. V obou případech jde o dálkově řízené, případně do určité míry autonomní přístroje. Zdá se však, že boje by mohly „obléknout do uniformy“ i roboty humanoidní, tedy takové, které vypadají jako člověk. A to by mohlo přinést užitek i v civilu.

Mychajlo Fedorov, v červenci odvolaný ministr obrany Ukrajiny a současný vojenský expert mimo oficiální ukrajinské vojenské struktury, jemuž je připisována modernizace využívání vojenských dronů v zemi, nyní vyzývá k vytvoření armády robotů na frontové linii. Soudí, že do půl roku by mělo být možné dosáhnout bojových výsledků už za použití humanoidních robotů.

Není v tom jediný. Podle zprávy agentury Reuters na vývoji humanoidních robotů pro armádu pracuje Čína a další vyvíjejí ve Spojených státech. Americké humanoidní roboty Phantom Mk1 se testují pro vojenské využití i na Ukrajině. Vyvíjí je sanfranciská společnost nazvaná Foundation Future Industries, která na jejich rozvoj dostala od americké armády 24 milionů dolarů.

Donedávna přitom převládal názor, že pozemní robotické vojenské stroje musí být vozítka na kolech nebo na pásech. Anebo mít podobu jakéhosi bezhlavého psa, jenž chodí po čtyřech nohou a jeho hlavním úkolem je tahat zbraně a jinou techniku, které pak mohou vojáci použít. Univerzální robot, tedy humanoid podobný člověku a schopný pohybovat se v různém prostředí a plnit mnohostranné úkoly, byl chápán jako technicky nemožný. To se mění. Armádní technika, a tedy i bojová robotika se za války vyvíjí velmi rychle.

Autonomní dron ovládaný hlasem, který vyvinuly firma Fly4Future a Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze

Dron rozumí hlasu, TAROS vozí zásoby. České roboty míří z laboratoří do praxe

Zprávy z firem

Jeden dokáže hledat člověka podle slovního zadání, druhý dopravit stovky kilogramů zásob k vojákům bez průběžného řízení. Dva projekty spojené s FEL ČVUT ukazují, kam se posouvá česká autonomní robotika. Zatímco dron společnosti Fly4Future čeká příprava na komerční využití, pozemní robot TAROS už zásoboval jednotky při vojenském cvičení v Portugalsku.

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Velká očekávání

Teoreticky by dvounohý robot připomínající člověka měl disponovat flexibilitou a přizpůsobivostí pěšáka. Tedy umět běhat, skákat, plazit se, šplhat nebo dokonce překonávat vodní překážky nějakým typem plavání. Příroda vytvořila lidské nohy moc šikovně, ale složitě, takže pro strojní inženýrství je stále výhodnější posadit robota na kola nebo tankové pásy, které jsou mechanicky jednodušší, levnější a přirozeně odolnější vůči poškozením a poruchám.

Problémem je rovněž akční rádius, konstatuje Jacob Parakilas, vedoucí badatel ve výzkumné organizaci RAND Europe. Robot potřebuje dobíjet baterie a na bitevním poli jaksi nebývají k dispozici funkční zásuvky.

Pokud nebude robot zcela autonomní, což se snad z dobrých důvodů nikdy nestane, musí mít kontakt se základnou. Prakticky to znamená potřebu rádiového spojení nebo optického vlákna. Vysílání dokáže nepřítel rušit, kabel se v terénu může poškodit. Oba systémy dálkového řízení pozemních robotů se tedy dnes navrhují jako souběžné, aby se mohly vzájemně zastoupit.

Robot Optimus

Čína drtí Ameriku v závodě o humanoidní roboty. Závislý na ní je i Musk

Zprávy z firem

Čína dodává drtivou většinu humanoidních robotů a ovládá výrobu klíčových součástek, bez nichž se neobejdou ani američtí konkurenti. Spojené státy naopak těží z náskoku v umělé inteligenci. Dle agentury Bloomberg se rozbíhá souboj o odvětví, jehož hodnota by do roku 2050 mohla překročit pět bilionů dolarů. Skutečné pracovní nasazení strojů ale zatím zaostává za působivými ukázkami.

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Užitek pro civil

Válka někdy přináší technické poznatky využitelné také v mírových podmínkách. Konstrukce vojenského humanoidního robota právě tím, že má vést k relativně univerzálnímu stroji, může přispět k vývoji civilních robotů.

Mezinárodní federace robotiky uvádí, že loni se celosvětově prodalo sedm tisíc humanoidních robotů pro průmyslové a servisní využití. Tedy jen malinký zlomek počtu průmyslových robotů, jichž loni přibylo přes 600 tisíc, nebo servisních robotů pro sklady či úklid, kterých se loni prodalo téměř čtvrt milionu.

Snad vojenské pokroky přinesou něco užitečného i pro civilní segment, od něhož se napjatě očekává nejen práce v továrnách, ale hlavně pomoc v domácnostech a péče o nemocné a staré lidi.

Robotů ve světě opět přibylo. Většinu nových si pořídila Čína

Robotů ve světě opět přibylo. Většinu nových si pořídila Čína

Názory

V továrnách po celém světě dnes podle Mezinárodní federace robotiky pracuje rekordních pět milionů průmyslových robotů. Jen loni jich přibylo přes 600 tisíc a k tomu skoro čtvrt milionu servisních robotů pro sklady či úklid.

Josef Tuček

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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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