Dalibor Martínek: Dopravní podniky nemají lidi vychovávat. Mají je vozit

Dopravní podniky v celé zemi nyní zvyšují pokuty za jízdu na černo v hromadné dopravě. Má to být prý odstrašení pro černé pasažéry. Podniky chtějí lidi vychovávat, platit jízdné „je přeci normální“.

Na první pohled to dává smysl. Kdo jezdí na černo, ať platí pokutu. V Česku podle odhadů jezdí na černo čtyři až pět procent cestujících. To jsou pro revizory žně. V Praze každoročně rozdají nějakých dvě stě tisíc pokut.

Klíčovou otázkou je, jestli zvýšení pokuty o tisícovku něco změní na chování lidí. Odpověď nabízejí psychologové. Klíčová není výše trestu, ale výchova, společenské prostředí. Vzpomeňte, když se po revoluci otevřely hranice, co dělali Češi všude po Evropě? Prohlíželi si památky? Ne, kradli. Pamatujeme ostudné cedule v rakouských obchodech „Češi, nekraďte tady“.

Byli jsme tak vychování za komunistů, kdo nekrade, okrádá rodinu. Ten duch jde z generace na generaci. Jsme na přilepšování si na cizí úkor navyklí.

Na krádežích vyrostlo několik nejbohatších lidí v Česku. Není předmětem této glosy je jmenovat. A politici, ty naše volené vzory? Kauzy se nadají spočítat, policisté z centrály proti organizovanému zločinu nevědí, kam dřív skočit.

V této atmosféře poslanci schválili na nátlak dopravních podniků vyšší pokuty. Prý odstraší černé pasažéry. Neodstraší. Jestli někdo jede na černo nebo ne, o tom nerozhoduje výše pokuty. To ovšem v dopravních podnicích nechtějí chápat. Je jim to vlastně jedno. Možná tím chtějí látat svou neschopnost dobře hospodařit.

Velkopansky, tak nějak úředně, se staví do pozice toho, kdo chce vychovávat lidi. Neuvědomují si, nemají vychovávat, ale mají jezdit po svých trasách, nejlépe na čas. A jejich managementy nemají firmy rozkrádat zakázkami na spřízněné firmy.

Dopravní podniky jsou v Česku největším generátorem exekucí. Pražský podnik spolupracuje se čtyřmi právními kancelářemi, kterým postupuje pokuty nezaplacené do dvou týdnů. Jsou to tisíce exekucí ročně. Z třiceti korun za nekoupený lístek je rázem dvacet tisíc korun, většina jde za „práci“ exekutorovi za to, že pořád dokola používá stejný formulář.

To je situace, proti které bychom měli bojovat. Aby podniky ve veřejné správě nedělali ze svých, v té chvíli zrovna neplatících, přesto klientů, žebráky. Ale to ne. Exekuční lobby má vše pod kontrolou. A dopravní podniky mají ještě chytré řeči. Výchova trestem, každý rodič to ví, nefunguje.