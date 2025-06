Další vítězství. Roger Federer se stal dolarovým miliardářem

Víte, co spojuje Michaela Jordana, LeBrona Jamese, Tigera Woodse a nově Rogera Federera? Jde o sportovce, jejichž jmění překonalo miliardu dolarů. Do prestižního klubu se Federer nově dostal především díky investici do výrobce tenisek On, ale také díky lukrativní smlouvě se společností Uniqlo.

Sledovat Rogera Federera na kurtu patří dodnes pro mnohé tenisové fanoušky k nezapomenutelným momentům. Od základní čáry sázel s přesností chirurga balonky do krajů soupeřovy poloviny a stačilo pár sekund a game byl jeho.

Ačkoli Federer ukončil kariéru v roce 2022 jako první z velké trojky Federer-Nadal-Djokovic, a přestože si ze všech tří samotným tenisem vydělal nejméně, stal se nyní švýcarský hráč nejbohatším tenistou světa a jedním z nejbohatších sportovců vůbec. Jeho jmění dosáhlo podle Bloomberg Billionaire Indexu částky 1,3 miliardy dolarů.

A tím se zařadil po bok tří amerických sportovců, jejichž majetek přesahuje miliardu dolarů. Jako jediný Evropan a také jako jediný tenista.

Zlom za stamiliony dolarů

Klíčových okamžiků ve Federerově sportovní kariéře jistě byla řada. Ten možná nejdůležitější ale přišel v roce 2018. Tehdy stál Federer před velkým rozhodnutím. Má znovu podepsat prodloužení smlouvy se společností Nike, která s ním měla kontrakt od roku 1996, ale pro kterou tenis nikdy nebyl sportem číslo jedna? Nebo má vyslyšet lákání japonského výrobce oblečení Uniqlo, který mu nabízí za desetiletou spolupráci 300 milionů dolarů s tím, že bude pro ně největší hvězdou jejich marketingu?

Federer se upsal japonskému výrobci oblečení a skutečně se stal globální ikonou obchodů tohoto japonského retailera. Výhodou smlouvy bylo, že nebyla navázaná na Federerovu aktivní dráhu, což jistě v rozhodování tehdy sedmatřicetiletého sportovce hrálo významnou roli.

Na konci dráhy tak Federer sice neměl již tolik příjmů z turnajů, ale stal se jediným tenistou, který za marketingové aktivity ročně inkasoval až 100 milionů dolarů ročně.

Investice do tenisek

Jenomže ani to by Federera nevystřelilo mezi miliardáře. Díky tomu, že změnil hlavního sponzora z Nike na Uniqlo, mohl spojit síly se švýcarským výrobcem tenisek On. Uniqlo totiž boty nevyrábělo, samozřejmě na rozdíl od Nike. A tak si Federer sjednal schůzku se zakladateli, a nakonec získal tříprocentní podíl ve firmě.

Podle odhadů Bloombergu činí hodnota společnosti v současnosti 17 miliard dolarů, což Federerův podíl naceňuje na nejméně 500 milionů. A právě tato částka jej definitivně posunula mezi nejbohatší osobnosti sportovního světa.

V Bloomberg Billionaire Indexu v současnosti jsou kromě Federera ještě bývalý basketbalista Michael Jordan s majetkem v hodnotě 3,5 miliardy dolarů (díky prodeji podílu v basketbalovém klubu Charlotte Hornets), dále basketbalista LeBron James (1,5 miliardy dolarů) a golfista Tiger Woods (1,4 miliardy dolarů).

