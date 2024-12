Do Česka teče spousta ruského plynu. Důvod? Je prostě nejlevnější

Na konci roku teče do Česka nejvíc ruského plynu za celý rok. Podíl plynu z východu tvoří zhruba 95 procent, největší porce přitom připadá právě na ruské zdroje. Podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) na ruském plynu údajně Česko není závislé. Důvod masivního přílivu cenné komodity z nepřátelské země je prozaický - cena.

Drtivá většina plynu dovezeného do Česka v závěru letošního roku přitekla z východu, především z Ruska. Zatímco po převážnou část roku byla většina dodávek do ČR ze západu, od začátku listopadu prudce vzrostly dodávky ze Slovenska, které v posledních dvou měsících tvořily kolem 95 procent. Odtud přitom podle odborníků proudí zejména ruský plyn. Vyplývá to z přepravních statistik společnosti Net4Gas. Tuzemské zásobníky plynu jsou nyní naplněny ze 65 procent, meziročně méně.

I v prosinci tak pokračuje trend z předchozího měsíce, kdy razantně stoupl podíl dodávek z východu. Podle ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy se dovoz plynu z Ruska do ČR meziročně zvýšil zhruba o 530 procent.

Podle analytiků je hlavním důvodem aktuálně nižší cena ruského plynu na trhu, dovoz přes Německo prodražují přepravní poplatky. Německo by je ale od příštího roku mělo zrušit, před deseti dny to schválil tamní spolkový sněm. Poplatek za tranzit plynu byl zaveden v roce 2022. V současnosti činí 2,5 eura za megawatthodinu.

Ruský plyn je levnější

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) už avizoval, že po zrušení německého poplatku za tranzit plynu očekává, že budou tuzemští obchodníci opět více nakupovat plyn ze západu. Ministr opakovaně zdůraznil, že ČR už není na ruském plynu závislá, zajištěny totiž má dodávky z Norska a zkapalněného zemního plynu (LNG) z nizozemského terminálu. Neměly by tak být ani ohroženy zásoby plynu v případě zastavení přepravy komodity přes Ukrajinu.

Navýšení dodávek ze západu předpokládají i experti. „Zrušení povinnosti platit poplatek bude znamenat automatické snížení nákladů na dovoz plynu přes Německo přibližně o sedm procent. Tím se obchodníkům zatraktivní nákup plynu na evropském trhu či přímý dovoz LNG či norského plynu oproti dodávkám ruského plynu,“ uvedl řídící partner poradenské společnosti EGÚ Brno Michal Kocůrek. Ceny plynu v Česku to ale podle analytiků výrazněji nezmění.

Letošní podíl přepravy z jednotlivých zdrojů se podle statistik Net4Gas celkem pravidelně den co den mění. Do listopadu platil souhrnný poměr 55 procent dodávek plynu z Německa a asi 45 procent ze Slovenska. V posledních dvou měsících se však poměr zcela změnil a činil 95 procent ve prospěch východního směru. „Přestože původ plynu nelze jednoznačně určit, tak s velkou mírou jistoty se dá předpokládat, že se jedná o plyn ruský,“ řekl analytik XTB Jiří Tyleček.

Zásob plynu je méně než loni

Tuzemské zásobníky plynu jsou podle pátečních dat ministerstva průmyslu a obchodu naplněny z 65 procent. Je v nich přes 2,27 miliardy metru krychlových plynu, meziročně méně než ve stejném období loni. Tehdy bylo v zásobnících přes tři miliardy metrů krychlových plynu, naplněny tak byly z 88 procent.

