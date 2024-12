Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák: Ukrajina se bude muset vzdát části území

Slovensko stupňuje rétorický tlak na ukrajinské představitele. Po nedávných výpadech slovenského premiéra Roberta Fica, které cílily na ukrajinskou energetiku, se do sousedního státu ještě výrazněji opřel vlivný slovenský ministr obrany Robert Kaliňák. Otevřeně tvrdí, že ve slovenském zájmu je mír za jakoukoli cenu, která bude pro Ukrajinu představovat i velké územní ztráty.

Z reality vyplývá, že Ukrajina se bude muset vzdát části svého území. Řekl to o víkendu v rozhovoru se zpravodajskou televizí TA3 slovenský ministr obrany Robert Kaliňák. Ve slovenském zájmu je, aby válka v sousední zemi okamžitě skončila, byla zahájena mírová jednání a nastalo příměří mezi Ukrajinou a Ruskem, zdůraznil ministr.

„Je pravděpodobné, že si Ukrajina neuvědomuje, že se nikdy nepřestěhuje mezi Německo a Švýcarsko, ale vždy bude mít nejdelší hranici s Ruskou federací,“ řekl Kaliňák. „To, kdo je agresor, je nepochybné, protože Rusko překročilo všechna pravidla a porušilo mezinárodní právo, ale je třeba vnímat i to, co se děje v jiných prostorech a zda máme stejný metr i na ostatní spory,“ prohlásil také ministr.

Napětí mezi Slovenskem a Ukrajinou roste

Podle agentury DPA by výroky mohly dále zvýšit napětí mezi Slovenskem a Ukrajinou. To už je i tak vysoké kvůli tomu, že Ukrajina chce zastavit tranzit ruského plynu přes své území, a po nedávné návštěvě slovenského premiéra Roberta Fica v Moskvě. Fico Ukrajině pohrozil, že by jí Slovensko mohlo zastavit dodávky elektřiny.

„Pro nás je největším zájmem, aby ta válka okamžitě ustala a nastalo nějaké mírové jednání, nějaké příměří, na kterém se, všichni samozřejmě, můžeme nějakým způsobem podílet,“ řekl dále Kaliňák v rozhovoru.

