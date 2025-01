Rady z internetu vás mohou stát majlant. ČNB varuje před finfluencery

Řídit se investičními a finančními radami ze sociálních sítí je rizikové a může vést ke ztrátě peněz investorů. Některé takové rady navíc podléhají i pravidlům pro činnost na finančním trhu a za jejich nedodržení hrozí pokuta. Vědět by to měli ti, kdo se radami řídí i finfluenceři, kteří ve svých příspěvcích takto radí. Přečtěte si, na co byste si měli podle ČNB dát pozor, abyste si kvůli radám od finfluencerů nenaběhli a nepřišli zbytečně o své peníze.

Reklama

Finanční rady a doporučení na investice nejsou rohlíky nebo trička, které může jen tak někdo prodávat či poskytovat bez rozmyslu. Není přitom ani rozhodující, zda se jedná o odborníka se zkušenostmi či laika, který se ve financích dobře orientuje a své rady říká s dobrým úmyslem. Problematické je, že chování a rady finančních influencerů, nazývaných „finfluenceři“, mohou být pro nezkušené investory nejasná, klamavá či zavádějící a tedy riskantní a mohou vést i k velkým finančním ztrátám. Navíc některé typy takovýchto rad je možné poskytovat jen s příslušným oprávněním.

S tím, jak se objevuje na sociálních sítích stále více finfluencerů, objevuje se proto i více varování proti jejich radám z oficiálních míst. Aktuálně se na samozvané finanční guru zaměřila v Česku vedle Asociace pro rozvoj kapitálového trhu (AKAT) také Česká národní banka (ČNB). Ta přitom na problematické finanční a investiční poradenství upozorňuje nejen širokou veřejnost, která influencery sleduje a jejich radami se případně řídí, ale svá doporučení shrnula i pro tyto samotné finfluecencery a poskytovatele investičních služeb, kteří s nimi spolupracující.

Kdo je tedy finanční influencer – finfluencer?

Primárně se jedná o lidi, kteří působí na sociálních sítích nebo jiných digitálních platformách a kteří se zaměřují na oblasti osobních financí a investování. Řada z nich se sice pokouší finance vysvětlovat srozumitelně a pomáhá tím třeba i k větší finanční gramotnosti ve společnosti, jiní však mohou podle ČNB sdílet názory a rady, které nejsou v nejlepším zájmu investorů.

Jedním z častých problémů však bývá nedostatečné odborné zázemí a vzdělání těchto samozvaných finančních guru. ČNB proto doporučuje si ověřovat si, jaké vzdělání a zkušenosti takový finfluencer má. Jeho popularita a počet sledujících na Instagramu či na jakékoliv jiné sociální síti přitom o jeho znalostech a kompetenci poskytovat finanční doporučení ale naprosto nic neříká.

Reklama

Od toho, kdo ukazuje rolexky na volantu Lamborgini, utíkejte pryč. Ten vám s investicemi neporadí, varuje Brodani Money Takzvaných finfluencerů, kteří na sociálních sítích lidem radí ohledně peněz, jsou v Česku už desítky. A je třeba být obezřetný. „Ve financích nestačí, že někdo má dobrou zkušenost, či mu zrovna vychází investování,“ upozorňuje výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Jana Brodani. Věra Tůmová Přečíst článek

Na co si dát ještě pozor

Dalším rizikem jsou také neindividualizovaná doporučení, která nemusí být ani zdaleka vhodná pro všechny sledující, protože nezahrnují individuální potřeby a situaci jednotlivých lidí. Poradenství finančních influencerů mohou být navíc i v přímém střetu zájmů, protože se může jednat o placené spolupráce. Rady takovýchto finfluencerů pak mohou být motivovány jejich vlastními zisky, nikoli nejlepšími zájmy jejich sledujících.

Riskantní je také impulzivní investování, kdy lidé jednají pod tlakem kvůli strachu z „promeškání“ příležitosti nebo v touze po rychlém a vysokém zisku. „V krajních případech mohou být finfluenceři zapojeni do neetických nebo dokonce nelegálních praktik, jako například takzvaných „pump and dump“ schémat, kdy finfluencer svými aktivitami uměle zvýší zájem o určité aktivum, a tedy i jeho cenu, s cílem vydělat na umělém zvýšení ceny. Uměle navýšená cena typicky brzy klesne, a to na úkor aktiv (například kryptoměn) a jsou spojena s tlakem na to, aby sledující investovali rychle, a to z obavy, že jim „unikne příležitost“, což pak může vést k unáhleným investičním rozhodnutím,“ varuje ČNB. U investic do kryptoaktiv je navíc třeba být podle ČNB obzvlášť obezřetný mimo jiné i kvůli tomu, že v EU zatím chybí právní rámec ochrany proti nekalým praktikám, jaký je u tradičních aktiv.

Další věcí, kterou ČNB doporučuje, než začnete podle finfluencerů investovat určitě je, abyste si ověřovali informace z více ověřených zdrojů, jako jsou například právě stránky ČNB nebo z etablovaných finančních médií či od lidí, kteří pracují pro licencované obchodníky s cennými papíry. „Mějte na vědomí, že sdělení finfluencerů zpravidla neberou v potaz vaši konkrétní finanční situace a investiční cíle,“ upozorňuje ČNB.

Činnost influencerů může být navíc podle ČNB za určitých okolností investičním poradenstvím, které je možné v Česku poskytovat jen z s příslušným oprávněním. Kdo tak nedodrží povinnosti ve vztahu k investičním doporučením a bude poskytovat investiční rady bez příslušného oprávnění, může dostat od ČNB i pokutu podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Seznam osob s oprávněním je možné dohledat přímo na stránkách ČNB.

SROVNÁNÍ: Šest spořicích účtů s nejlepší sazbou a bez podmínek Money Bankovní domy v Česku i v lednu nadále snižují úročení svých spořicích účtů. Sazby klesají nenápadně po desetinkách, a to všude. Pokles sazby tak avizuje některá z bank každou chvíli. Podívejte, kde až do únorového zasedání ČNB, dostanete nyní tu nejlepší sazbu pro své úspory, aniž byste kvůli tomu museli například investovat či platit kartou. Věra Tůmová Přečíst článek

Ještě není pozdě. Investovat se dá ještě letos. Co radí experti? Money Na investování do konce roku už moc času nezbývá. Avšak stále není pozdě. Zeptali jsme se proto investičních expertů z tuzemských bank na to, co letos podle nich nejvíce ovlivnilo svět investic v roce 2024 a kam má případně smysl ještě letos investovat. Věra Tůmová Přečíst článek

Do čeho Češi investují? Vedou nemovitosti Money Češi nadále preferují investice do nemovitostí, 77 procent považuje vlastnictví domu či bytu za nejzajímavější investiční možnost. Druhé místo obsadilo vlastnictví pozemku se 70 procenty, následuje spořicí účet s 53 procenty a investice do drahých kovů se 48 procenty. Vyplývá to z prosincového Barometru spoření agentury IBRS pro společnost Golden Gate. ČTK Přečíst článek