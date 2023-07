Cukr a zlato zdražují, ceny ostatních komodit však míří dolů

Ceny komodit na světových trzích v prvním letošním pololetí klesly, největší zlevnění zaznamenaly energie a průmyslové kovy. Naopak zdražilo zlato či cukr. Tvrdí to analytik investiční společnosti XTB Jiří Tyleček. Komoditní index agentury Bloomberg ztratil od počátku roku deset procent.

"Komodity v průběhu posledních týdnů korigovaly ztráty trhu od počátku roku. Červen byl pro tuto skupinu aktiv prvním růstovým měsícem v tomto roce. Bloomberg komoditní index vzrostl o téměř tři procenta," řekl Tyleček.

Energie v tomto roce podle něj zlevňují. Cena severomořské ropy Brent klesla od počátku roku o 13 procent, americký benchmark WTI o 12,6 procenta. Cena ropy se částečně propsala do cen paliv v Česku. Průměrná cena nafty na čerpacích stanicích se ve srovnání s počátkem roku snížila o 5,30 koruny za litr. Naopak průměrná cena benzínu je vyšší o 1,22 koruny za litr.

Cena plynu od počátku roku výrazně klesla, i když v posledních týdnech část ztrát smazala. Cena měsíčního kontraktu v Rotterdamu se snížila od začátku roku o 58 procent. Elektřina také v červnu korigovala předchozí poklesy. Cena ročního kontraktu letos zatím ztratila 42,5 procenta. Kontrakt v Rotterdamu klesl od počátku roku o 49,8 procenta.

Podle dat společnosti URS také letos mírně klesají ceny stavebních materiálů. Drží se na úrovni 140 procent cenové hladiny zaznamenané na začátku roku 2021. V tomto roce se výrazně snížily ceny hlavně výrobků z oceli a tepelných izolací. Zároveň se na trhu také projevuje uklidňování situace s palivovým dřevem. Od začátku roku 2023 klesla cena palivového dřeva přibližně o čtvrtinu a v posledních týdnech je stabilní.

Ceny průmyslových kovů začaly v posledních týdnech víc klesat kvůli nevýraznému výkonu čínské ekonomiky. Cena mědi se snížila v tomto roce dosud o 2,3 procenta. Cena hliníku ztratila 9,2 procenta. Do záporných hodnot se hlouběji dostalo také stříbro, které zlevnilo o 6,3 procenta. Naopak cena zlata v prvním pololetí stoupla o 4,6 procenta. "V posledním měsíci žlutý kov zažil mírnou korekci na nejnižší hodnotu za poslední tři měsíce," řekl ředitel obchodníka Gold.plus Martin Stránský. Cena palladia se za prvních šest měsíců roku propadla o přibližně 32 procent. Podobně i další cenný průmyslový kov, a to platina, která ztratila 16,7 procenta své hodnoty, podotkl Stránský

Co se týká zemědělských komodit, tak nejvyššího růstu dosahuje podle Tylečka stále cukr, i když jeho vysoký růst z počátku roku se postupně snižuje. Cena cukru v New Yorku letos přidala 12,1 procenta. "Podobný vývoj jsme v letošním roce viděli u kávy. Tady jsou však už předcházející zisky kompletně pryč. Káva v New Yorku klesá o 0,9 procenta," upozornil Tyleček.

Ceny obilovin za sebou mají v posledních týdnech výraznou rozkolísanost, ale začaly opět prudce klesat. Nejvíce ztrátová je letos pšenice. Cena kontraktu na chicagské burze klesla o 16,8 procenta. Cena kukuřice ztratila 13,5 procenta, uzavřel Tyleček.