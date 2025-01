Jiří Tyleček: Čeho chce Trump dosáhnout v ropném sektoru?

Od zvolení nového amerického prezidenta jsme se dočkali jeho několika silných výroků, které souvisejí s ropným sektorem. Během své inaugurační řeči zopakoval svůj politický slogan „Drill, baby, drill“ a tím dal jasně najevo, že jeho slova z předvolební kampaně nebyla pouhou vábničkou na voliče. Čeho chce tedy Trump v rovném sektoru dosáhnout?

Trump chce energetickou nezávislost (a více peněz)

Zdá se, že Donald Trump má jasný cíl: Podpořit americkou produkci fosilních paliv a posílit tak energetickou nezávislost USA. Jak toho chce dosáhnout? Předně deregulací energetického sektoru včetně zmírnění ekologických omezení. Svoji politikou zároveň vytváří nové trhy pro americké energie. Zvláště patrná je jeho snaha více prodávat do Evropy, což z mnoha pohledů dává smysl.

Ještě více pro americké těžaře však paradoxně udělala odcházející Bidenova administrativa, která na začátku ledna uvalila sankce na ruskou a íránskou ropu a zvedla tím její globální cenu až o desetinu. Cenová pobídka je totiž důležitější než milion slov. Očekávaný růst ceny suroviny je to, co dává investice do její těžby do pohybu.

Chce Trump levnější nebo dražší ropu?

A právě v působení na cenu ropy má Trump největší problém. Bojuje totiž na mnoha frontách. Správně si uvědomuje, že příjmy z ropy pomáhají Rusům prodlužovat válku na Ukrajině. Pokud by byly (alespoň) ruské ceny nižší, což by mělo jít ovlivnit dalšími sankcemi, tak příjmy Ruska by výrazně klesly. Trump zároveň na svém čtvrtečním vystoupení v Davosu vyzval země OPEC, aby snížily ceny ropy (rozuměj navýšily těžbu).

Trump chce zároveň nižší ceny ropy, aby snížil stále ještě vysokou inflaci, která se v USA v meziročním vyjádření pohybuje okolo 3 procent. Inflace úzce souvisí s dalším Trumpovým přáním, které explicitně vyjádřil v Davosu. Chce nižší úrokové sazby Fedu. Ty jsou v současnosti stále nastaveny na 4,5 procenta a trh aktuálně sází na pokles o pouhých 40 bazických bodů v tomto roce. A sazby v blízkosti 4 procenta nejsou pro ekonomický růst bůhvíco.

Takže zde na jedné straně vidíme Trumpův tlak na nižší cenu ropy a na straně druhé výzvy americkým těžařům k vyšší produkci. Ti se však k výzvě zatím stavějí vlažně a tvrdí, že mají svázané ruce. Jakékoliv investice totiž nepřímo schvalují akcionáři koupí či prodejem svých podílů a projekty bez ekonomického opodstatnění nemají moc šancí na úspěch.

Těžaři vyšší capexy (zatím) neplánují

Například Chevron, druhý největší americký těžař ropy, letos plánuje snížit kapitálové investice – poprvé od covidu. Podobné plány má také Conoco Phillips. „Na svých“ by měly být například Occidental Petroleum nebo EOG Resources. Kapitálové výdaje tak z velkých těžařů plánuje letos výrazně zvýšit pouze ten největší – společnost Exxon Mobile. Navýšení na 23 až 25 miliard dolarů však bude pouze zanedbatelné. Těžaři se tak zatím do žádných větších akcí nepouštějí.

Těžba ropy v USA aktuálně dosahuje na 13,5 milionů barelů ropy denně a je s přehledem nejvyšší na světě. Produkce by v tomto roce měla dále růst, ale odhady hovoří pouze o několika procentech (stovkách tisíc barelů). Břidlicoví těžaři narážejí na limity těžby v plodných a dobře prozkoumaných oblastech. Její expanze by si žádala zvýšené náklady s nejasnými výsledky.

Trump má šanci na úspěch

Trumpův plán tak vypadá zvláštně, ale má šanci na úspěch. Důležitým faktorem je vytváření dodatečné poptávky svým jednoznačným a nesmlouvavým postojem k prosazování fosilních paliv. Businessy i jednotlivci v USA mají v současnosti velkou míru jistoty, že fosilní zdroje budou další 4 roky podporovány. Pro část obyvatelstva bude dokonce opět „cool“ fosilní paliva spotřebovávat.

Trumpovou šancí je časový nesoulad mezi dopady jeho politik. Pokud by se mu krátkodobě podařilo snížit ceny ropy, vyřešit by tím mohl Rusko, inflaci i sazby. Zároveň pokud by byl schopen přesvědčit těžaře k vyšším výkonům, mimo jiné svoji silnou podporou sektoru včetně třeba daňových úlev či prolamováním limitů těžby, mohla by se jeho strategie na konci ukázat jako vítězná.

Ropa (a fosilní paliva) mají opět budoucnost

Ať už Trumpovy snahy dopadnou jakkoliv, jeho prezidenství bude pravděpodobně znamenat renesanci kontroverzních fosilních paliv včetně ropy. Jejich podpora a rozšíření těžby v USA jsou nabíledni. Budeme moci v přímém přenosu sledovat boj, mezi těmi co tvrdí, že zelené zdroje jsou budoucností a přinesou nám v důsledku nižší ceny energií a jejich odpůrci s opačným názorem. A možná k určitým změnám dojde také v Evropě. Fosilní paliva ještě neřekla poslední slovo.

