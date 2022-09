Auta na elektriku ztrácí body. Levněji mnohdy vyjde živit nehospodárný benzíňák

Provoz elektrických aut měl být levný, pak ale přišla energetická krize. V některých případech je tak jízda na elektřinu dražší než na benzin či naftu.

Neúsporné diesely i benzíňáky se ve světle energetické krize už nezdají být tak nehospodárné. Dobíjení elektromobilů u veřejných dobíjecích stanic totiž od začátku roku podražilo až o 80 procent. Při dobíjení elektromobilů doma nebo v práci ale motoristé stále proti vozům se spalovacím motorem ušetří. Vyplývá to z informací firem z oboru.

Největší provozovatel dobíjecích stanic ČEZ zvýšil od července ceny u veřejných dobíječek podle výkonu z šesti, respektive osmi nebo deseti korun za kilowatthodinu na osm, 13 nebo 18 korun. „Důvodem k tomuto kroku jsou především bezprecedentní pohyby na trhu energií, které ČEZ pro síť dobíjecích stanic nakupuje za tržních podmínek. Vliv má také skutečnost, že síť dobíjecích stanic ČEZ se za poslední dva roky rozrostla na dvojnásobek,” řekl mluvčí Martin Schreier.

Podobně až o 50 procent od srpna zdražil i E.ON, Pražská energetika měnila ceník od 1. dubna. I ona přešla na rozdílné ceny podle typu použité dobíjecí stanice.

Podle automobilového experta EY Petra Knapa stále motoristé většinou dobíjí doma nebo v práci za cenu do pěti korun za kWh. Na dobíjení mimo veřejnou síť podle Knapa připadá zhruba 80 procent dobití. Cena jízdy jednoho kilometru s elektromobilem dobitým doma tak vyjde na méně než jednu korunu, zatímco u vozů se spalovacím motorem je to kolem 2,50 Kč na km. „Při veřejném dobíjení s cenou mezi 13 a 20 Kč za kWh se ale řidič elektromobilu dostane lehce i nad úroveň vozu na konvenční paliva z ropy,” podotkl Knap.

Také podle Schreiera nelze u elektromobilů cenu za ujetý kilometr odvozovat od cen za dobíjení v síti veřejných stanic, protože řidiči většinově dobíjí elektromobily přes noc doma nebo ve firmě za přiznaný tarif. Veřejné dobíjecí stanice jsou doplňkem pro cesty na delší vzdálenosti. „Cena za ujetý kilometr se tak v současnosti pohybují cca v intervalu 1,10 až 1,40 Kč/km a provoz elektromobilu zůstává i nadále výrazně levnější než jízda klasickým autem,” dodal Schreier.

Letos v pololetí bylo v České republice registrováno 12 183 osobních bateriových elektrických vozidel. Počet dobíjecích bodů se pohybuje okolo 1900. Elektromobily tvoří necelá dvě procenta prodávaných osobních vozů.

