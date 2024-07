Investice do půdy a farem táhnou. A porážejí inflaci

Investice do farem se stávají stále populárnějším způsobem, jak zhodnotit majetek a zajistit stabilní příjem. Nejbohatší lidé světa, jako jsou Jeff Bezos či Bill Gates, již dávno pochopili, že zemědělská půda je nejenom výnosná, ale také bezpečná investice. Stále častěji na toto aktivum sázejí i investoři v Česku.

Michael Burry, americký investor známý svými úspěšnými předpověďmi ekonomických krizí, považuje investice do farem za strategický krok k posílení a diverzifikaci svého portfolia. „Věřím, že zemědělská půda bude v budoucnu velmi cenná. Vložil jsem do toho spoustu peněz,“ konstatoval Burry.

Zemědělská půda a farmy dlouhodobě překonávají výkonnost mnoha jiných investičních aktiv. Americká investiční společnost Farmland Partners, která investuje do farem, například zaznamenala v roce 2023 nárůst hodnoty svých aktiv o 18 procent a za prvních pět měsíců letošního roku další nárůst o 16 procent. Rentabilita pronájmu zemědělské půdy loni vzrostla o 12 procent a letos se zatím zvýšila o 10 procent.

S rostoucí poptávkou po potravinách a omezenou nabídkou produktivní půdy se tato aktiva stávají stále cennější. Narozdíl od kryptoměn jde o hmotné aktivum, které je viditelné a hmatatelné, což pro řadu investorů hraje důležitou roli. Analýza investic do zemědělské půdy za období 1992-2022 zpracovaná portálem MoneyMade ukázala, že zemědělská půda měla průměrnou volatilitu menší než 3 procenta. Potvrzuje to i fakt, že během geopolitických konfliktů v posledních letech zůstaly ceny zemědělské půdy stabilní a docházelo k dalšímu zhodnocování.

Dvouciferný výnos

„Když se podíváte na průměrný růst ceny půdy v České republice, tak uvidíte, že cena půdy v čase roste. Často to bylo dvouciferné tempo. Od roku 2010 jsme na 3,5 násobku ceny za hektar. Minulý rok ten nárůst nebyl tak výrazný, šlo "jen" o tři procenta. Nikdy se však nestalo, že by cena půdy klesala. Dlouhodobě růst ceny půdy poráží inflaci,“ konstatoval Václav Štekr, výkonný ředitel Verdi fondu farem v podcastu Finančně gramotní.

Růst ceny půdy přispívá i ke zhodnocování investic ve fondu, který vede. „Náš čistý výnos byl za první rok 11,7 procenta, za druhý hospodářský rok zahrnující loňské druhé pololetí a letošní první polovinu roku, jsme přes 13 procent. Cílíme na deset procent a zatím jsme tuto hranici vždy překonali,“ dodává Štekr.

Ostatně celé české zemědělství je dlouhodobě stabilní a výnosné. I proto se v posledních letech pro bohaté lidi stalo bezpečným přístavem, do kterého investují a skupují jak půdu, tak farmy po celé České republice. Zároveň je zde několik specializovaných fondů, které se na tuto oblast zaměřují. Jedním z nich je i Verdi fond farem.

Expanze na dohled

Jedním z klíčových faktorů úspěchu je pečlivý výběr a akvizice farem. „Není to jednoduchá věc a troufnu si říci, že nákup farem a možnost dostat se k nim je alfou a omegou úspěchu,“ vysvětluje Štekr a dodává, že kritéria pro výběr farem zahrnují jak ekonomické ukazatele, tak možnosti dalšího rozvoje, ale řeší se také například nadmořská výška nebo úrodnost.

V současnosti Verdi fond farem vlastní tři farmy, které disponují přibližně 5 tisíci hektarů půdy. Tím ale jeho plány zdaleka nekončí. „Chceme samozřejmě růst. Díváme se na farmy, které obhospodařují minimálně tisíc hektarů. Menší farmy nám ekonomicky nedávají smysl. Netroufnu si říci, zda to na konci má být sedm nebo deset farem, ale počítáme s další expanzí,“ říká Štekr.

Aktuálně fond, který vlastní dvě farmy na jihozápadě Čech a jednu na Pelhřimovsku, jedná o možném nákupu farem na jižní i severní Moravě. „U jedné z nich už ladíme finální podmínky. Nabídek přichází mnoho, jde o desítky farem ročně, ale pečlivý výběr je nezbytný pro dosažení zajímavého zhodnocení pro investory,“ říká Štekr.

Víc než cihla

Aby Verdi fond farem mohl expandovat i nadále, je pro něj nezbytné, aby byl pro investory zajímavý. Předpokládá to především doručit jim zajímavé zhodnocení. „Za první dva roky fungování Verdi fondu farem jsme na zhodnocení 15 procent ročně. Neříkám, že je to udržitelné, ale když budeme ročně zhodnocovat kolem deseti procent, bude to více než u většiny realitních fondů,“ shrnuje Štekr. Fond také plánuje vertikální integraci a zvažuje možnosti výroby potravin, což by mohlo přinést další synergické efekty a zvýšení hodnoty investic.

Investice do půdy a farem tedy představují nejen atraktivní možnost pro diverzifikaci portfolia, ale také stabilní zhodnocení a ochranu proti inflaci. S rostoucí poptávkou po potravinách a omezenou nabídkou produktivní půdy je navíc zřejmé, že zemědělství bude do budoucna hrát v oblasti investic velmi zajímavou roli.

