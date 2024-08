Bouře na finančních trzích je pryč. Výhled přesto zůstává nejasný

Situace na finanční trzích se stabilizovala. Velcí hráči razantního propadu využili k nákupům. Kdo byl na začátku srpna na dovolené, ani nepozná, že se něco dramatického dělo.

Akcie rostou a na Wall Street se tento týden vrátila klidnější atmosféra poté, co první z několika vysoce očekávaných zpráv o ekonomice tento týden dopadla lépe, než se očekávalo. Šlo o čísla velkoobchodní inflace. Americké akcie, měřené indexem S&P 500, již téměř umazaly propad ze začátku srpna a od začátku ledna posílily o 14 procent. Ztráty víceméně umazaly další akciové trhy po celém světě. Jen japonské akcie, které na začátku minulého týdne zažily nejhorší den od roku 1987, jsou stále v pětiprocentním mínusu.

Zraky upřené na USA

Investoři napjatě čekají na další data ze Spojených států. Ve středu americká vláda zveřejní nejnovější údaje o spotřebitelské inflaci. „Myslím si, že inflace nepřekvapí růstem nad konsensus, který je nastavený na meziroční růst o tři procenta, a oživení trhu bude pokračovat,“ říká Tomáš Cverna, analytik XTB. „Trh nemá příliš moc důvodů k poklesům,“ dodává.

A hned ve čtvrtek přijde zpráva ukazující, kolik američtí zákazníci utrácejí v obchodech. Na Wall Streetu přetrvávají obavy, že Fed by mohl držet úrokové sazby příliš dlouho příliš vysoko a podkopat tím americkou ekonomiku, protože by bylo drahé půjčovat si peníze.

Tamní ekonomika stále roste a mnozí ekonomové recesi neočekávají, ale prudké zpomalení tvorby nových pracovních míst minulý měsíc vyvolalo otázky o její síle a byl spouštěčem zmíněných výprodejů na akciových trzích. „Další možný vývoj na trhu bude záviset na několika faktorech. Pokud Fed skutečně sníží úrokové sazby, může to podpořit ekonomiku a přinést stabilizaci trhů,“ míní Ota Čermák, Head of Operations & Analyst ze společnosti Investown.

Velcí hráči nakoupili levně

Velcí investoři hbitě využili propadu na globálních trzích jako příležitosti k nákupu technologií a dalších akcií a sázejí na to, že nucené prodeje některých obchodníků a obecná panika přinesly vzácné výhodné nabídky, píše deník Financial Times.

Investiční manažeři ve společnostech BlackRock, UBS a Vontobel patří k těm, kteří šli po levných akciích. Velká část oportunistických nákupů se soustředila na velké technologické akcie, protože prudké propady po pondělním otevření daly investorům šanci nakoupit ty, které po většinu letošního roku rostly.

Například výrobce čipů Nvidia v jednu chvíli klesl až o 15 procent těsně nad 90 dolarů, čímž se vrátil na úroveň z první poloviny května, zatímco Apple klesl až o 11 procent. Od té doby se ale Nvidia vrátila na 115 dolarů, Apple svoji ztrátu také již umazal.

Výhled zůstává nejasný

Nikdo nemá křišťálovou kouli a budoucí vývoj se odhaduje obtížně. Ne všichni investoři a analytici si ale myslí, že trhy mají to nejhorší za sebou. „V BH Securities se obáváme, že pokles akciových trhů může ještě nějakou dobu pokračovat,“ uvedl minulý týden Timur Barotov, analytik BHS. „Proti trhům nyní hraje konfluence zpomalující ekonomiky USA, vysychání likvidity na trhu, nejistot plynoucích z listopadových prezidentských voleb, vysokých ocenění a zpřísňování monetární politiky v Japonsku,“ dodal.